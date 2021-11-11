兒慘遭瑪莎拉蒂3煞痛毆昏迷住院 男大生媽媽自曝曾接到怪電話

宋母一臉哀愁。（記者張軒哲攝）

2021/11/11 16:20

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區18歲宋姓男大生7日凌晨與25歲李嫌駕駛的「海神」瑪莎拉蒂名車擦撞，遭李嫌和車上張姓、陳姓友人毆打到傷重命危，目前仍傷重昏迷。因男大生是豐原人，宋母下午在豐原住家附近控訴，事發時接到兒子電話，聲音很驚恐，說要賠很多錢，車上其他3名同學也受到很大驚嚇，兒子才拿到駕照不久，卻發生此事，很怕相依為命的兒子無法醒來，自己近日還接到陌生男子來電，口氣很兇地探問：「是賣童裝的嗎？」

48歲宋母說，與前夫離異後，與長子相依為命，次子則跟著前夫，她原來從事童裝網拍，但因心臟不好，失業一段時間，因兒子讀私大學費貴，剛找到新工作，準備再重返職場，卻因為兒子出事，只好放棄工作，全心照護兒子。

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宋母說，兒子當時是開她的福斯轎車，剛拿到駕照1個多月，當時還載著兒子熟悉豐原到逢甲大學周邊的道路，才敢放手讓他開車，事發當晚兒子參加完教會活動，載著3名同學要返家，途中發生車禍，自己透過行車紀錄器，發現對方很凶狠，還有個貌似流氓的男子對著車頭猛拍，車上3名乘客也都嚇傻了，其中1人至今仍無法製作筆錄。

宋母質疑，對方只有3人，究竟是誰找了一群人來助陣，還威脅兒子不准報警拿手機，車主張敦量父母的道歉用意為何，根本沒意義，兒子昏迷後，就沒醒過，自己至今仍很自責，真想一頭撞牆，代替兒子受苦，民眾如果無法受到保障，家長怎敢放心讓孩子出門。

豐原警方今日下午也陪同宋母受訪，女警還悲從中來，頻頻安慰宋母。

豐原警分局女警（左）安慰宋母要堅強。（記者張軒哲攝）

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