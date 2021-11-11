下跪求原諒！瑪莎拉蒂男母親：說以前他多乖沒用 爸媽會負責

張嫌母親在醫院外下跪尋求宋母原讓，自責「是我沒教好兒子」。（記者蔡淑媛攝）

2021/11/11 21:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市18歲宋姓男大生遭瑪莎拉蒂3煞打爆頭、重傷昏迷，其中，食品廠小開張敦量的父母今天到醫院想見宋母致歉遭拒，在門口下跪求見面原諒。對於外界質疑張嫌因父母溺愛，年僅23歲就開超跑打人、當兵時曾毆打同袍等，張父說，父母絕無溺愛孩子，媽媽則泣訴自己是單親媽媽，孩子沒教好，自己責任很大。

張敦量跟著媽媽同住10年，張母說，孩子一直帶在身邊，對於外界指責張敦量叛逆，她說，兒子對她貼心，在她在面前也會聽話，但兒子平常報喜不報憂，她坦言不清楚兒子的交友狀況，對車上其他2嫌也不認識。

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張母說，孩子一直帶身邊，他現在做錯事，就當下面對責任，「以前不管他有多乖，現在講這個沒有用」，「我跟爸爸會負起責任，所有後續問題，只希望宋母給機會。」顯見張母對兒子愛護。

她說，兒子在如同他爸爸所說的食品工廠上班，瑪莎拉蒂是兒子自己存錢買的，只是登記在也她名下，也不知道多少錢，不是她買名車給兒子。對於媒體提問張敦量生活狀況，張母打斷問題，重申來醫院向宋母尋求諒解及見面，不願多談。

對於張敦量與同夥把宋生打爆頭重傷命危，張母說，兒子事發後沒回家，自己是看到新聞和警方打給她才知道，她也找不到兒子。至於兒子被送警法辦後只是否有見面，張母則未說明，只有自責「是我沒教好兒子。」

張嫌父母在醫院外下跪，希望見到宋生母親尋求原諒。（記者蔡淑媛攝）

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