溪湖分局好旺？重大案件連環爆 惡少爆打也插花

近來社會大案都與溪湖警分局扯上邊。（記者顏宏駿翻攝，本報合成）

2021/11/11 20:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕最近台灣社會重大案件連連，非常湊巧都跟彰化溪湖地區扯上邊，酒女全家涉嫌殺害包養男，棄屍在溪湖分局轄區，76行者總召陳修將涉嫌殺害小三命案，也是在溪湖某汽車旅館行凶，一連串的社會案件都是「外地人」到此地犯案，搞得溪湖警分局人仰馬翻。

而酒女殺包養男命案才告一段，台中市又發生「富二代」惡少張敦量爆打宋姓男大生陷入昏迷，恰巧張父在溪湖經營「百桂食品」有成，資本額上千萬元，他今天為兒子公開道歉。「百桂食品」的google網頁今被洗版成1星，經營項目還被改成「棒球棍棒專賣店」，昨晚網路傳出「大家一起去買棒球棍」，令溪湖警方大為警張，急調警力佈署，所幸今天記者會很快結束，並沒有人前來鬧場。

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「到底是誰吃了旺來？」是溪湖警分局同仁近來最大的疑問，包養男沉屍東螺溪，漫長的東螺溪跨越多個警局轄區，沉屍地點剛好位於埔鹽鄉（溪湖警分局轄區）、福興鄉（鹿港警分局轄區）交界，究竟由哪一分局偵辦？經衛星定位不偏不倚落在埔鹽鄉，差福興鄉（鹿港轄區）僅不到「3公尺」。

有同仁說，「死者要申冤，就是要找溪湖分局」，除了包養男沉屍案外，上個月陳修將的小三命案也發生在此地，陳修將經營殯葬禮儀社，戶籍登記在和美鎮，但居無定所的他經常以汽車旅館為家，上個月8日湊巧投宿溪湖某汽車旅館，陳涉嫌把小三痛毆致死，現場跡證不多，陳修將也否認到底，但溪湖偵查隊長楊昭賢率領隊員抽絲剝繭，與檢察官合力將陳修將羈押。

一個月來大案不斷，分局長林書慶、偵查隊長楊昭賢沒有睡幾天好覺，今天得知住在溪湖的張敦量父親張朝棟要為兒子公開道歉，警方擔心網民揪眾聚集，連夜部署警力，一直忙到記者會結束才鬆一口氣。

為何溪湖分局大案不斷，曾到溪湖警分局堪輿的民俗專家廖大乙說，警局所在地前身是公墓，聚集較多的陰氣，南邊又有一間有應公廟，他建議警方多到有應公拜拜，祈求合境平安，另外警局門前已種植6盆羅漢松，他建議可再增加1盆，求7較為吉祥。

近來社會大案都與溪湖警分局扯上邊。（記者顏宏駿翻攝）

張敦量父親為兒子公開道歉，警方防眾人閙場，強力部署。（記者顏宏駿攝）

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