酒店女殺包養男破案關鍵！村長和河川巡守隊「守口如瓶」

張男被棄屍地點。（記者顏宏駿攝）

2021/11/06 12:54

〔記者顏宏駿／彰化報導〕林姓酒女夥同家人殺害張姓包養男，至今仍餘波盪漾，當初發現包養男遺體的彰化埔鹽鄉太平村民今天曝光，其實村民剛開始都一直以為遺體是「模特兒」人像，只有社區河川巡守隊和村長「心裡有數」，但他們「守口如瓶」到破案，讓警方順利逮捕林女，今天村民們首度對外說明發現遺體的經過。

林女與家人住彰化福興鄉，她們家距離棄屍的東螺溪約10分鐘車程，整條東螺溪因為堤岸長滿雜木，棄屍不易，唯獨埔鹽鄉太平村這裡有一處約10公尺寬的開口，棄屍不費力。

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但嫌犯不巧遇到東螺溪沿岸巡邏最勤快的河川巡守隊，因當地早年經常被人傾倒垃圾，2005年太平村成立河川巡守隊，至今40多名隊員每天都會固定時間巡邏，上個月29日中午眼尖的薛姓隊員瞥見溪面有一「模特兒」俯臥載浮載沉，因他急著上班，交待陳姓隊員前來打撈，但陳員越看越不對，當下找村長童永冬和隊長童寶滄前往。

「模特兒」距河岸約5公尺，童永冬下水查看，走近時已聞到異味，且「模特兒」旁聚攏許多魚兒，此時他十分確定是屍體，立即報警。

童永冬說，村裡出現屍體，這是何等重大的事情，而屍體全身被繩子綑綁，又用空心磚固定，更顯得此案非同小可，警方很怕事件傳開，甚至被媒體知曉，在確定他殺後，警方更拜託他，一定要讓村民「守口如瓶」。

童永冬說，從遺體被發現到破案，很多人跑來問他詳情，他只輕描淡寫回答「水流屍」而已，沒人知道這是一件凶殺案，在第一時間沒有打草驚蛇，最後嫌犯家族一一落網。

巡守隊長童寶滄說，東螺溪那麼長，嫌犯偏偏選這個「視野開闊」、「容易下水」的地方，註定賊星該敗。整個案件後來演變成全國矚目的大案，令他們始料未及，他說，如果再晚一天，死者恐怕被魚吃下肚，因為這附近魚群非常多，這其中像是冥冥中註定。

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