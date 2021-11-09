想吃案？立委服務處五倍券失蹤 白目員警：報失竊你們全是嫌疑犯

立委張廖萬堅服務處收到掛號信寄來五倍券捐款，但只收到空信封。五倍券示意圖，畫面中非當事人。（資料照，記者劉信德攝）

2021/11/09 23:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕立委張廖萬堅的服務處今天（9日）收到民眾寄五倍券捐款，但對方只寄掛號信，沒有寄「報值掛號」，該服務處只收到空信封，執行長蔡智豪直覺五倍券被偷了；不料，向台中市警局四分局春社派出所報案，員警卻建議能報「遺失」，如果「堅持」要報竊案，立委服務處辦公室每個人都是「嫌疑人」，「每個人都要跟我去派出所做筆錄。你們還堅持要報竊盜案嗎」？蔡智豪質疑：「警察這樣做，治安成績就會變好？」對此，所長邱柏昌說，此案最後受理竊盜案報案，如果員警有講上述的話，確實不妥當，會檢討改進。

蔡智豪於臉書發文，指春社派出所林姓員警來立委服務處（辦公室）受理竊盜案，但卻說「你們確定堅持要報竊盜案？五倍券有可能只是遺失，可以報遺失」，蔡智豪說，「要報竊盜案」，員警又說，「如果報竊盜案，那你們辦公室每個人都是嫌疑人，每個人都要跟我去派出所做筆錄。你們還堅持要報竊盜案嗎？」，蔡智豪說，「對，堅持要報竊盜案」。

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蔡智豪表示，隨後，陸續兩位同事被叫到派出所做筆錄，員警還請在派出所的同事打電話告訴他，「你排第三位（做筆錄的第三位）。

蔡智豪認為，報竊盜案，警察依權責，有必要釐清犯罪過程及事證，但如果是一般民眾報案，員警馬上說「你們都是嫌疑人，還問民眾你們確定要報案嗎？我相信一般民眾都會被嚇到，打退堂鼓，取消報案」。

之後，立委張廖萬堅服務處主任吳沂珊詢問律師，也打電話給春社派出所所長，蔡智豪則到派出所做筆錄，此時，員警態度轉變，卻又說，你們現在只是「證人」，但證人有時也會因案情的狀況變成嫌疑人。

蔡智豪質疑，如果報案人，被員警說「你是嫌疑人」，可能取消報案，如果很多報案人在員警的引導下取消報案，派出所的治安成績會比較好嗎？

對此，春社所長邱柏昌說，當時尚未看監視器，不確定是遺失，或被偷竊，也有可能捐款人忘記把五倍券放入信封，警察研判有可能遺失，不過，如果員警有上述說詞，確實不妥當，會檢討改進。

邱柏昌強調，此案調閱監視器，辦公室的員工沒有涉案，至於是寄送中途被竊，或捐款人忘記把五倍券放入信封，還要進一步釐清，他當時也向執行長蔡智豪解釋，他接受警方的解釋。

執行長蔡智豪發文質疑，員警用這種引導方式，讓報案人取消報案，「治安成績會變好？」。（記者張瑞楨翻攝自蔡智豪臉書）

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