北投大度路近50輛機車狂飆 警循線逮6人、開出59張罰單

警方循線逮到游等6人。（記者王冠仁翻攝）

2024/04/08 15:10

〔記者王冠仁／台北報導〕以20歲游姓男子為首的一群年輕人，看準台北市北投區大度路、承德路等路段，凌晨時刻人車稀少，他居然號召朋友聚集飆車，有近50輛機車當街狂飆。雖然游等人上路前還刻意遮蔽車牌，但北投警方抽絲剝繭，昨天循線逮回游等6人並依公共危險罪嫌送辦，同時也開出59張違規罰單。

北市警北投分局在上月30日凌晨2時許接獲報案，民眾聲稱道路上出現飆車族，有4、50輛機車自新北市淡水新市鎮，一路飆車往台北市大度路、承德路等路段方向前進。

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警方獲報後立即啟動快打機制，派遣線上警力到場，飆車族見警方出現一哄而散。但警方仍在現場攔查數輛違規車輛，依道路交通管理處罰條例第12、21條等規定取締「使用吊銷、註銷牌照」、及「無照駕駛」等違規，現場查扣自小客車1輛及普重機車2輛。

警方說，這些飆車族擔心被警方取締，有人上路前還刻意用膠帶黏貼車牌來遮蔽車號。警方為了嚇阻飆車歪風，北投警方成立專案小組，調閱路口監視器畫面，清查過濾違規、違法車號，鎖定涉案機車20餘輛，逐一依「遮蔽號牌」、「行駛禁行機車道」及「未戴安全帽」等違規事實情節製單舉發。

此外，這些車輛於道路上危險駕駛、占用道路飆車競駛與競技等違法行為，除依道路交通管理處罰條例第43條「2輛以上之汽車在道路上競駛、競技者」重罰汽車駕駛人3萬元以上、9萬元以下罰鍰，並吊銷其駕駛執照。

警方在攔查過程中有逃逸機車擦撞警方車輛等犯行，警方也透過監視器畫面追查，在昨天陸續逮回游男等6人，並將他們依妨害公眾往來安全、妨害公務罪嫌送辦。

北投警分局呼籲，青少年群聚競駛、競技及競速等違法行為，已嚴重影響交通安全及治安，不僅陷自身於危險境地，更是罔顧他人安全。警方再次強調，絕不容許挑戰公權力行為，將持續加強深夜時段防飆勤務攔查力度，提高見警率，針對此類違規、違法行為強力執法，絕不寬貸。

警方啟動快打機制攔阻飆車族。（記者王冠仁翻攝）

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