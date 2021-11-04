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    首頁　>　社會

    要種檳榔竟貪小便宜 偷鄰村農友近千株檳榔苖

    林嫌竊取別人多達925株檳榔苖。（記者陳彥廷攝）

    林嫌竊取別人多達925株檳榔苖。（記者陳彥廷攝）

    2021/11/04 17:29

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東是農業大縣，縣內也有不少農民種植檳榔，不過，有農民好不容易買來檳榔苖，但竟遭附近的農友偷走，警方介入調查即破獲案件。

    內埔分局轄區日前傳出有檳榔苖竊案，分別有檳榔苗700株、225株遭竊，受理後即成立專案小組積極偵辦，連日過濾分析相關跡證後終鎖定犯嫌，但惟恐犯嫌銷贓，大動作請農友們協助互相打聽收贓消息。

    為求迅速追回遭竊的農產，警方除佈線追緝並請農友打聽收贓消息的作法果然生效，林姓竊嫌知悉事跡敗露法網難逃，主動跟派出所聯繫並坦承犯案，警方這才發現是鄰村的農友，事後只能帶同警方前往藏匿處所取回遭竊的檳榔苗盆栽還給被害人。

    警方調查，目前檳榔價格並未特別高檔，目前檳榔植株價值每株130元，加上55歲的林嫌並非慣竊，林嫌也坦言竊走檳榔苖是要自己種植，但為了省這個錢卻偷了別人的植株吃上官司，實在因小失大。

    警方說，為防制類似農果竊案再次發生，轉知鄰近護農巡守成員，遭竊的農民除感謝警方積極作為之外，更對內埔警的各項護農作為表達肯定，仰賴護農巡守的農友協助堪稱是另類的警民互動。

    林嫌竊取別人多達925株檳榔苖。（記者陳彥廷攝）

    林嫌竊取別人多達925株檳榔苖。（記者陳彥廷攝）

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