要種檳榔竟貪小便宜 偷鄰村農友近千株檳榔苖

林嫌竊取別人多達925株檳榔苖。（記者陳彥廷攝）

2021/11/04 17:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東是農業大縣，縣內也有不少農民種植檳榔，不過，有農民好不容易買來檳榔苖，但竟遭附近的農友偷走，警方介入調查即破獲案件。

內埔分局轄區日前傳出有檳榔苖竊案，分別有檳榔苗700株、225株遭竊，受理後即成立專案小組積極偵辦，連日過濾分析相關跡證後終鎖定犯嫌，但惟恐犯嫌銷贓，大動作請農友們協助互相打聽收贓消息。

請繼續往下閱讀...

為求迅速追回遭竊的農產，警方除佈線追緝並請農友打聽收贓消息的作法果然生效，林姓竊嫌知悉事跡敗露法網難逃，主動跟派出所聯繫並坦承犯案，警方這才發現是鄰村的農友，事後只能帶同警方前往藏匿處所取回遭竊的檳榔苗盆栽還給被害人。

警方調查，目前檳榔價格並未特別高檔，目前檳榔植株價值每株130元，加上55歲的林嫌並非慣竊，林嫌也坦言竊走檳榔苖是要自己種植，但為了省這個錢卻偷了別人的植株吃上官司，實在因小失大。

警方說，為防制類似農果竊案再次發生，轉知鄰近護農巡守成員，遭竊的農民除感謝警方積極作為之外，更對內埔警的各項護農作為表達肯定，仰賴護農巡守的農友協助堪稱是另類的警民互動。

林嫌竊取別人多達925株檳榔苖。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法