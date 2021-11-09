莽男燒烤店前砍妻釀1死1重傷 檢求處從重量刑

今年7月，57歲吳男因懷疑45歲妻子鄭女與男同事過從甚密，闖到新北市新莊區中和街串烤店找鄭女理論，失控持彈簧刀朝鄭女同事曾男左腹部刺入，再揮刀猛刺鄭女腹部、左臀及大腿等部位，他魯莽的行為造成曾男死亡、鄭女受傷。（資料照）

2021/11/09 15:58

〔記者王定傳／新北報導〕今年7月間，57歲吳男因懷疑45歲妻子鄭女與男同事過從甚密，闖到新北市新莊區中和街串烤店找鄭女理論，失控持彈簧刀朝鄭女同事曾男左腹部刺入，再揮刀猛刺鄭女腹部、左臀及大腿等部位，他魯莽的行為造成曾男死亡、鄭女受傷，新北地檢署今依殺人及殺人未遂罪嫌起訴吳男，並請法院從重量刑。

檢警調查，吳男因為與鄭女曾有傷害案件，經法院核發民事通常保護令，明定他不得騷擾鄭女；但今年7月26日下午5時許，吳男因懷疑鄭女與男同事過從甚密，加上2人有金錢糾紛，竟騎車殺到串烤店找鄭女理論。

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檢警調查，吳男步入店內後先大喊鄭女姓名，並拿罐頭丟擲鄭女，再拿出彈簧刀殺入櫃檯，見曾姓男員工上前阻止，竟涉嫌持刀刺入他的左腹部，造成曾男臟器破裂、外露、嚴重受損，以致於大量失血，送醫不治死亡；吳男隨後揮刀猛刺鄭女腹部、左臀、大腿等部位，鄭女送醫後倖免於死。

吳男犯案後騎車逃逸，途中換開汽車逃亡，行跡遍及新莊、五股、泰山等地，最後在泰山被逮；檢方偵辦時，吳男否認犯行，辯稱當時只是基於防衛才刺曾男1次，並無殺人犯意。

檢方調查，死者曾男腹部傷口長度4公分、腹膜層內傷口長度7公分，刺入深度約與彈簧刀刃8公分接近，可見吳男刺向死者時用力之猛而有殺人故意，且吳男猛刺鄭女6次，亦有殺人故意。

檢方認為，吳男所為涉犯殺人、殺人未遂罪嫌及違反家庭暴力防治法，請法院審酌他犯後絲毫無悔悟之意、飾詞狡辯、犯後態度不佳，他所為造成曾男死亡、鄭女身心受創，更將保護令視為無物，請法院從重量刑。

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