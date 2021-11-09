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    南投消安超前部署 列管110棟大樓總體檢

    南投縣消防人員模擬在集合式住宅大樓內破門搶救受困民眾情形。（記者謝介裕攝）

    南投縣消防人員模擬在集合式住宅大樓內破門搶救受困民眾情形。（記者謝介裕攝）

    2021/11/09 12:21

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣6樓以上的集合式住宅計有110棟，集中在南投、草屯、埔里、竹山及名間等5大鄉鎮市，有鑑於高雄城中城大樓火災造成46死41傷的悲劇教訓，南投縣消防局也就6樓以上的集合式住宅展開消防安全總體檢，包括大樓消防設施及設備有無落實，以及逃生通道、路線有沒有因雜物堆置受阻等等問題，都是安檢的重點，且計畫在明年農曆春節前完成，也算是打火弟兄送給縣民另類除舊佈新的過年大禮，進而讓居家安全更有保障。

      

    「唔…唔…唔…」，今日上午10時許，南投市彰南路3段傳出消防車巨大的鳴笛聲，隨後一部接著一部消防車停在1棟大樓門前及路旁，引發往來民眾關注的目光，但令人疑惑、不解的是，聽到鳴叫聲也看到消防車身影，但大樓並未竄出煙火，一度民眾還以為是弄錯火警地點，經消防人員說明，包括大樓住戶在內的民眾，始知原來是消防局藉由大樓消防安全體檢機會，也一併無預警進行消防安全演練，以建立防災、減災及居安思危觀念，民眾也才鬆了一口氣，並感謝打火弟兄的辛勞。

    南投縣消防局表示，高雄城中城大樓火警造成多少個家庭破碎、親朋好友天人永隔?絕不容許此重大意外再度發生，所以也秉持防疫超前部署精神，針對6樓以上的集合式住宅展開消防安全檢查，一旦發現如滅火器使用有效期限過期等相關缺失，也會要求儘速改善並進行複查。

    除此，消防局也會藉此將各大樓所在的位置、交通狀況及對外逃生路線等種種資料，逐一建檔列管，日後若有大樓萬一不慎發生火警，也可望在最快時間內予以撲滅，將傷亡及民眾財損降至最低。

    南投縣消防局藉集合式住宅大樓安檢機會，也將可供水灌救位置做好建檔，以提升救災效率。（記者謝介裕攝）

    南投縣消防局藉集合式住宅大樓安檢機會，也將可供水灌救位置做好建檔，以提升救災效率。（記者謝介裕攝）

    南投縣消防人員今在南投市彰南路進行集合式住宅大樓救災演練，引發往來民眾關注。（記者謝介裕攝）

    南投縣消防人員今在南投市彰南路進行集合式住宅大樓救災演練，引發往來民眾關注。（記者謝介裕攝）

    南投縣消防人員今在南投市彰南路進行集合式住宅大樓救災演練，引發往來民眾關注。（記者謝介裕攝）

    南投縣消防人員今在南投市彰南路進行集合式住宅大樓救災演練，引發往來民眾關注。（記者謝介裕攝）

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