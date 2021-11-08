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    不肖子毀約還砸傷她！ 老母請求撤銷贈與購屋款勝訴

    法官認兒子砸傷母親即構成傷害直系血親尊親屬罪，母親主張有據，除判決母親勝訴且兒子必須給還購屋款，不得上訴。（資料照）

    法官認兒子砸傷母親即構成傷害直系血親尊親屬罪，母親主張有據，除判決母親勝訴且兒子必須給還購屋款，不得上訴。（資料照）

    2021/11/08 23:06

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年邁母親多年前出資讓林姓兒子購屋，條件是兒子必須讓她住到百年後，未料兒子去年竟以助行器砸傷她還趕出門，此舉傷透婦人的心，氣的提起請求撤銷贈與，法官認兒子砸傷母親即構成傷害直系血親尊親屬罪，母親主張有據，除判決母親勝訴且兒子必須給還購屋款，不得上訴。

    林男當初希望母親提供購屋資金，且承諾購屋後會讓她住到百年後，母親因此匯款135萬元贈與兒子，並在去年5月間入住，未料當年10月，兒子即故意以以助行器砸她，導致右側下巴及右側肩膀瘀挫傷等傷害，並將她趕離房屋，母親為此請求撤銷贈與，要求兒子給付135萬元。

    案件審理時，這名老母親指證「當天發生衝突的原因是兒子把電源切掉，我問兒子為何要把電切掉，他就叫我搬出去就對了，我跟他說腳這樣怎麼搬，然後他就拿助行器砸我肩頸處下方」。

    林男辯稱，母親匯款135萬元給他時並未說明贈與用途，也無任何附加條件，係因母親一味吵鬧、根本聽不進他說什麼，他始拿助行器瞄準旁邊牆壁砸，藉此宣洩一下，根本沒有砸到母親，若他故意砸母親，傷勢不可能如此輕微，是以並未故意侵害母親。

    台中高分院二審合議庭綜合母子所述認為，可見林男確與母親發生口角衝突後丟擲助行器，且要求搬離，林男行為已構成刑法傷害直系血親尊親屬罪，足認林男有故意侵害母親的行為，且依刑法有處罰明文，母親主張依民法規定撤銷贈與契約，自屬有據，因此判決母親勝訴。

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