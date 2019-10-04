老翁控子不肖要收回贈與土地、房產 法官因這個理由駁回

2019-10-04 17:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣年過8旬的老翁，為了收回贈與給兒子的土地與房產，父子對簿公堂，雙方各執一詞，雖家務事難斷，但法官依據老翁自承於2010年將土地、房產贈與給兒子後，兒子便不理他、甚至趕他出去，老翁卻沒有在民法贈與規定的1年內提出撤銷，失去時效，駁回老翁之訴。

老翁控訴，他於2010年9月3日，將名下土地及房產贈與2名兒子，2子各持有1/2，並約定輪流扶養他。但其中1子於取得土地及房產後，對他的生活起居不聞不問，甚至於一個月後，向他表明「現在這個時代，已不用扶養父母了」，還要求他搬出去。

老翁稱，他不得已，只好向友人租屋，一人獨居迄今，且他年歲已過80，經常生病，僅依靠每月領取的1萬5千元退休金，根本不敷支用。老翁認為這個兒子沒有履行對他的扶養義務，聲請撤銷對這個兒子的贈與，改由他和另一名兒子各持有1/2。

但被父親指控的兒子反駁，父親自母親死亡後，便陸續結交多任女友，且遭騙取諸多錢財，他們兄弟考慮父親唯一作為終老的老本得以保存，經與父親商量獲同意轉登記，父親實際上仍得使用，並未占用。

且該子稱，他因考量父親年歲漸大且獨自一人居住，曾接至台北同住、照料父親生活起居長達2、3年，後因父親結交女友才搬出去住，且父親迄今的健保費用均由他繳納，他並無不履行扶養義務。

父子在法庭各執一詞，不過法官依據民法第416條第1項第2款、第2項明文「受贈人對於贈與人，有扶養義務而不履行者，贈與人得撤銷其贈與。前項撤銷權，自贈與人知有撤銷原因之時起，一年內不行使而消滅。」

法官認為，依據老翁陳述，老翁早已知悉兒子不扶養行為，卻超過贈與1年後才聲請撤銷，時效已過，老翁主張為無理由，駁回老翁之訴。

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