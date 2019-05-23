每天只1餐！兩屋贈兒未受扶養 失望母訴撤銷贈房獲准

2019-05-23 00:07

〔記者王俊忠／台南報導〕吳姓身障婦人於2、3年前先後把位於台南市安南區、安平區的兩處房地產贈與謝姓兒子，後來吳婦控訴兒子獲贈房產後不扶養她、還因與女友吵架，怪罪於她，揚言要搞她的房地、不讓她住，因為平日只靠政府每月4千元身障補助、每天只吃1餐度日，面對兒子不孝犯行，只好訴請撤銷贈與房產給兒子，獲法官判准。

自稱每月領政府身障補助的吳婦表示，與謝男是母子關係，她於2017年11月初與2018年4月初，先後把位於南市安南區的透天厝房地及安平區的1戶大樓公寓贈送給兒子。不料，兒子取得兩處房地所有權後並未對她履行扶養義務，不是1位孝順兒子的行徑。

吳婦哀怨告訴法官，她名下沒財產、平時也無收入，只靠每月政府給的4千元殘障補助、每天只能吃1餐度日；又因兒子於2018年8、9月間與女友吵架，兒子還怪是母親居中破壞，曾以口頭、電話或簡訊對她飆罵三字經、要死快去、沒資格做人母親等粗髒話。

這位母親痛訴，兒子並恐嚇說「如母親不通知其女友跟他聯絡，就要搞母親送的房地產，讓母親無法居住，或到女友家抓人、放火、找女友父親輸贏」。因為兒子對她有刑法故意侵害行為，要依民法規定撤銷對兒子的兩處房地產贈與。

由於法官已合法通知謝男出庭，謝並未出席辯論庭、也沒提出說明書狀；吳婦提出她與兒子、兒子女友之間等的手機簡訊對話內容作為佐證。法官認定依民事訴訟法規定，足認吳婦主張是真正的事實。

法官審認，因為吳婦已無配偶，謝男是她最親近的兒子，應對吳負起扶養責任，謝非但不扶養、還對母親有恐嚇、強制罪嫌犯行，因此撤銷、終止吳婦送房地產給兒子的贈與契約，判謝男要把兩處房地產登記移轉回給母親，此案還可上訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法