趁父親病危領走5百多萬存款 法官判子須全賠

2019-08-14 09:58

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名黃姓老翁因年歲已高且疾患纏身，一度命危，黃翁兒子趁著父親意識不清時，領走529萬餘元存款。黃翁救回一命後，到兒子家居住，卻遭到他暴力相向、威脅，只好搭車到女兒家。黃翁認為，兒子領走自己的積蓄，已有侵權行為，要求他賠償。基隆地方法院審理後，認為黃男未能證明父親有贈與行為，判他需給付父親529萬餘元。

黃翁向法官表示，自己在2016年11月起，帶著存摺與印章和兒子同住，隔了一個月因肺炎發作，住進醫院，直至隔年1月29日都在醫院治療；就醫期間意識失智不清，加上罹有帕森金氏症，這段期間無行為能力，出院後卻遭兒子以暴力、恐嚇的方式威脅，3月緊急離開兒子家，跑到女兒家居住，因為情況緊急，來不及帶走存摺與印章，後來補辦時，才知道613萬餘元的存款，已被兒子領走。

黃翁也向法官指出，就算在住院期間有同意將這筆錢贈與兒子，但出院之後被他暴力相向，逃到女兒家，自己應可依民法規定撤回贈與。

黃男則向法官辯稱，這筆錢是父親所贈與，當時因為擔心他病危，才會趕緊將錢領出，自己也有父親贈與時的錄音，並非盜領，而自己只有領取其中的529萬4561元，另外的83萬7540元，並非自己領取；此外在2017年1到5月間，共回存了300萬餘元，如果真的盜領，又何必將錢回存，明顯違反經驗法則。

法官審理後則認為，黃男宣稱錄下的2段錄音檔，1段沒有錄到黃翁的聲音，另外1段則聲音很模糊，且與黃男製作的譯文有所差異，無法證明黃翁要將存款贈與兒子，故判處黃男需賠償父親529萬4561元，全案仍可上訴。

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