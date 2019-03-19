營造公司董事感情出軌 花上千萬「補償」卻不認帳

2019-03-19 12:32

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某營造公司楊姓董事，不滿前邱姓女友未償還他代墊的1400萬元等購屋款，憤而對簿公堂，高雄高分院認定這筆錢是楊感情出軌，為彌補感情上的虧欠所做的贈與，判決他敗訴，可上訴。

楊男指出，100年間開始認識邱女，至103年她因購買鼓山區龍水2路新屋，要求他先行代墊購屋款、裝潢、家具款、借款等1400萬元，並允諾用出售同區龍德路的舊屋款清償。

由於2人交往多年，又論及婚嫁，楊同意出借後，邱女卻在106年另結新歡，辦理結婚登記，並拒絕償還這筆錢。

邱女則說，她與楊交往5年期間，為他處理事業從未支薪，後因楊感情出軌被發現，始贈與款項補償，否認是消費借貸關係。

2審合議庭法官開庭調查、傳喚證人，發現邱女多次抱怨楊男劈腿，並要求他出資買房，當做她嫁不出去的禮物、彌補感情上的虧欠，楊男也再三回稱「反正我會幫你把房子用好」、「年底之前我會去借錢幫你還清」，並未要求她簽立任何借款憑證，因此認定這筆錢為贈與，維持原審判決。

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