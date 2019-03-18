獨家》恨兒媳奪產後秒變臉 老翁請求撤銷贈與無門判敗訴

2019-03-18 20:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕銀髮族看過來！永遠記得要為自己留後路！

身價數千萬元的何姓老翁，在土地房產全都贈與給獨子之後，才發現兒子與媳婦聯手對付他，不僅給他臉色看而且不奉養他，憤而向新竹地院要求撤銷贈與，法官調查當初贈與契約當中並未附加條件，法律行為無法任意撤回，判老翁敗訴。

何姓老翁說，膝下只有一獨子，兒子2013年繼承其母遺產，口頭表示會孝順、照顧他，他才將土地贈與兒子，且為免他過世後由女兒與兒子共同繼承他所有財產，還將房地無償贈與兒子，而兒子應每月給他2萬元作為他晚年生活費用。

2016年他車禍受傷後，兒子不僅拒絕每月給他扶養費，媳婦更對他惡言相向，兒子甚至以房地向銀行抵押借款並轉贈妻子。

去年7月他攝護腺開刀，住院期間兒子將他棄於醫院不顧，他女兒要接他出院回安養院時，兒子甚至將安養院退租。他因信任兒子而將存摺及提款卡、身分證件交由兒子與媳婦管理，媳婦竟設圈套讓他簽下借條，且他出售房屋得款350萬元後，媳婦即以提款卡每月領取9萬元掏空他帳戶，還有多筆錢也都被媳婦Ａ走。憤而要求兒子媳婦返還所贈與的房地。

兒子說，護理之家等照護機構費用都是他負擔，妻子還為了照顧公公回娘家借錢。夫妻並無父親所指未盡扶養義務、惡言相向之舉。

法官查房地所有權贈與契約書中，均未特別註明贈與附有負擔，何翁只說「現在我沒有錢，他對我不孝，我不要贈與給他。」

法官認為，孝道觀念隨時代變遷而有不同內涵，法律行為內容則須具體明確，父母贈與子女財產，固係源於親情慈愛，惟贈與契約本身屬法律行為，無法任意撤銷，亦不能單純以父親認為兒子不孝，即行使撤銷權，判老翁敗訴。

新竹市政府法律顧問、律師楊隆源指出，民法412條規定贈與附有負擔者，如贈與人已為給付而受贈人不履行其負擔時，贈與人得請求受贈人履行其負擔，或撤銷贈與。這是一般的附有條件的贈與情況，贈與人需明訂必須履行負擔的內容，萬一屆時有糾紛，較容易釐清法律關係。

另民法416條規定，親屬間有故意侵害行為，或對於贈與人有扶養義務而不履行者，贈與人得撤銷其贈與，這就是所謂的「不孝條款」。而且這項撤銷權自贈與人知有撤銷原因起，一年內不行使的話，權利就會消滅，贈與人也需注意這點。

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