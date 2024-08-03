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「假醫院藥劑師」通知被冒名領藥 男遭詐20萬元

詐騙集團假冒醫院藥劑師來電，以謊稱民眾被冒名領藥為由設局。（刑事局提供）

詐騙集團假冒醫院藥劑師來電，以謊稱民眾被冒名領藥為由設局。（刑事局提供）

2024/08/03 15:21

〔記者邱俊福／台北報導〕近期「假檢警」詐騙集團假冒醫院藥劑師來電，以謊稱民眾被冒名領藥為由設局，讓民眾誤信個資外洩，淪為詐團人頭戶，需交付金融卡、密碼證明清白，進而盜領其存款，北市1名許姓男子上月因此被詐20萬元，刑事局預防科今提醒民眾小心上當。

預防科表示，上月間，64歲許男接獲一通自稱是花蓮慈濟醫院「藥劑師」的電話，「藥劑師」以專業的語氣告知許男的健保卡疑似遭盜用冒名、領取藥品，隨即將電話轉接至「警察」接續偵辦，「警察」向許男表示，因許男的個人資料已經外洩，金融帳戶可能已經遭詐騙集團作為人頭戶使用，為了調查及證明清白，要求許先生寄出所有金融卡及提供密碼，後續將由金管會進行內部審查，以確保這些金融帳戶都是本人持有。

許男聞言，信以為真，便遵從「警察」指示將金融卡寄出，結果帳戶陸續被提領現金，直到這名「警察」再次來電特別強調不要將案情洩漏給其他警察、銀行及家人時，許男才懷疑遇到詐騙報警，共損失20萬元。

預防科表示，詐團專挑高齡年長族群以假冒公務機構的手法詐騙，民眾面對陌生來電時，應保持高度警覺，切勿輕易相信對方的身份及要求，以免受害。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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