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    警察「拍拍」乘客口袋發現刀械 法官認逮捕不合法

    保大實施酒駕臨檢，透過「拍拍」乘客口袋發現刀械，遭北院認定違反職權行使法相關規定，當庭裁准釋放被逮的2人。臨檢示意圖。（資料照）

    保大實施酒駕臨檢，透過「拍拍」乘客口袋發現刀械，遭北院認定違反職權行使法相關規定，當庭裁准釋放被逮的2人。臨檢示意圖。（資料照）

    2021/11/08 15:43

    〔記者溫于德／台北報導〕一對男女前天凌晨搭uber，恰逢台北市警局保安警察大隊第五中隊實施酒駕臨檢，雖司機通過臨檢，但男乘客被員警「拍拍」口袋後露出折疊刀，並在隨身包包發現共約120克K他命，至於被搜出隨身攜帶50萬元的女乘客也被認定是共犯，同案移送；但2人不服聲請提審。台北地院指出，警方搜索違反警察職權行使法第7條第1項第4款規定，在逮捕不合法前提下，裁准釋放。

    警察職權行使法第7條第1項第4款規定指的是：「若有明顯事實足認其有攜帶足以自殺、自傷或傷害他人生命或身體之物者，得檢查其身體及所攜帶之物。」

    裁定指出，本月6日凌晨4時30分，保大實施酒駕臨檢勤務，司機雖通過酒測，但員警在比對後座男乘客身分資料時，發現褲袋裡露出刀柄，動手檢查男乘客身體、隨身物件，隨後取出1把折疊刀，同時在男乘客背包內發現2包共約60公克K他命、9萬現金，同車女乘客隨身包內則被搜得50萬元現金，立刻以毒品現行犯將2人一併逮捕。

    2人聲請提審。北院開庭勘驗員警密錄器，發現員警請男乘客下車後，並非目視得知男乘客攜帶刀械，是動手拍打、深入褲袋，才查獲刀械、毒品，不符警察職權行使法第7條第1項第4款規定，屬違法搜索，因此，在逮捕不合法情況下，當庭裁准釋放2人。

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