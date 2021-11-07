高雄摩鐵全裸雙屍案 家屬驗屍痛哭

18歲死者黃女的媽媽（右3）進入殯儀館冷凍室看到愛女後，忍不住痛哭，20歲洪男父親（右1）也掩面哭泣。（記者許麗娟攝）

2021/11/07 16:34

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區某汽車旅館昨天（6日）驚傳20歲洪男與18歲黃女全裸陳屍浴缸，檢警今天（7日）下午進行相驗，死者父母同時前往高雄市立殯儀館認屍，黃女母親見到愛女遺體後，忍不住痛哭出聲，洪男的父親也不時擦淚，難捨年輕子女意外斷命。

據了解，洪男與黃女為一對情侶，2人都沒有毒品相關前科，昨天凌晨入住汽車旅館後，因退房時間仍未現身，旅館人員前往查探，但敲門許久沒有回應，以備用鑰匙進入後，發現兩人全裸陳屍浴缸中。

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警方初步發現，死者兩人身上無明顯外傷，現場也沒有打鬥跡象，但有發現疑為毒品的白色粉末，今天下午檢警在殯儀館進行相驗，雙方父母一同到現場，但低調不願受訪，原本心情都算平靜，甚至利用空檔一起討論子女的身後事，直到前往冷凍室認屍，洪父認屍出來即不斷拭淚，黃母見到女兒遺體後，則當場痛哭近10分鐘，悲傷情緒也感染隨行親友，檢警相驗後，將再擇日複驗確定死因。

警方也查出，昨天凌晨2點多曾有柯姓男子及蔡姓女子前往汽車旅館找死者，並在柯男車上查獲毒咖啡包、K他命等毒品共144包，對於死者的毒品是否是洪男提供，將再進一步釐清並追查毒品來源。

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