高雄摩鐵情侶命案相驗無致命外傷 待解剖釐清死因

高雄汽旅情侶雙屍命案完成相驗無致命外傷，待解剖送驗釐清死因。（民眾提供）

2021/11/07 15:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄鼓山昨驚傳一對20歲洪姓男子與同齡黃姓女友全裸陳屍汽車旅館，檢警今下午2點20分相驗，釐清2人死因，初步未發現致命外傷，必須進一步解剖複驗，死者家屬並無異議，希望知道2人死因，曾開車到汽旅拜訪死者2分鐘的柯男、蔡女，均否認販毒、供毒給死者吸食，據了解，柯、蔡2人稱只是到汽旅還死者錢，至於雙方如何認識及為何借錢，柯男均語帶保留。

警方查出昨天凌晨2時許，柯姓男子曾開車載蔡姓女子進汽旅找洪男，檢警追到柯男，並在他的車上查獲毒咖啡包、K他命等毒品共144包，柯稱只是訪友，停留時間僅2分鐘即離去，並沒有和洪男、黃女起衝突，也否認販毒，警方不排除洪男毒品是柯男提供，但柯男否認，待檢警進一步釐清案情，並向上追查毒品來源。

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據了解，死者於6日凌晨1點多入住後，在2點多及5點多各有一部汽車到訪，經清查後，在5點多到訪的人車查無違禁品，另外在2點多到訪的柯男（21歲）、蔡女（18歲），警方於6日晚間7點在中華一路攔查人車，在柯男及蔡女車上起獲K他命5包、咖啡包139包，除依毒品案偵辦，另擴大追查與命案有無關聯。

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