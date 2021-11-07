高雄汽旅情侶雙屍命案 已逮捕2名可疑訪客、今相驗釐清死因

高雄汽旅情侶雙屍命案追查2名可疑訪客，檢警展開相驗釐清死因。（讀者提供）

2021/11/07 12:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄鼓山昨傳一對男女全裸陳屍汽車旅館，檢警今下午2點20分將進行相驗，以進一步釐清2人死因，由於現場警方查獲大批K他命、毒咖啡包等違禁品，警方不排除死者可能因吸毒過量身亡，不過，仍需待相驗後才能確認死因。

據了解，死者是20歲洪姓男子與同齡黃姓女友，昨凌晨2時許，柯姓男子與蔡姓女子曾開車進汽旅找洪男，檢警追到柯男並在他的車上查獲毒咖啡包、Ｋ他命等毒品共144包，柯稱只是訪友，停留時間僅2分鐘即離去，沒有和洪男、黃女起衝突，也否認販毒，但警方不排除洪男毒品是柯男提供，柯男也否認，待檢警進一步釐清案情，並向上追查毒品來源。

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警方今天指出，死者於6日凌晨1點多入住後，在2點多及5點多各有一部汽車到訪，經清查後，在5點多到訪的人車查無違禁品，而在2點多到訪的柯男（21歲）、蔡女（18歲）部分，於6日晚間19點在鼓山區中華一路將人車查獲，起獲大量毒品，隨即帶所偵辦，在柯男及蔡女車上起獲K他命5包、咖啡包139包，全案依毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦。

洪姓男子帶著黃姓女友，昨凌晨開賓士C180轎車到鼓山區一家汽車旅館過夜，到了下午退房時間，兩人未出現，房務人員拿備用鑰匙進入查看，發現洪與女友全裸陳屍按摩浴缸，嚇得報警；警方在房內找到疑似毒品粉末，也在兩人嘴角採到疑似毒品粉渣，初判吸毒過量致死，確切死因仍待解剖細驗。

洪男偕女友昨天凌晨1點開車進汽車旅館，原訂當天下午1點退房，房務人員等到1點30分未見兩人辦理退房，打電話沒人接聽，拿著備用鑰匙打開房門，先聞到刺鼻臭味，喊了幾聲無人回應，進入後在浴室的按摩浴缸看到洪和女友全裸躺在浴缸，已無呼吸心跳。

據了解，洪男與黃女是情侶，由於黃女持母親身分證件，一度讓警方誤以為姊弟戀，通知家屬後，才確定黃女身分。

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高雄汽旅情侶雙屍命案追查2名可疑訪客，檢警進行相驗釐清死因，現場查扣不少毒品。（讀者提供）

高雄汽旅情侶雙屍命案追查2名可疑訪客，檢警今午相驗釐清死因，逮捕柯姓男子及毒品144包。（民眾提供）

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