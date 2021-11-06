離職警竟是大毒梟 走私逾30億海洛因 重判無期徒刑

離職警察溫俊龍，走私324塊市價30億元的海洛因磚被查獲，被屏東地院重判無期徒刑。 （資料照；本報合成）

2021/11/06 00:15

〔記者李立法／屏東報導〕離職警察溫俊龍涉嫌組成走私運毒集團，利用漁船載運324塊、重126公斤市價逾30億元的海洛因磚闖關失敗，案經屏檢偵辦起訴後，屏東地院認為惡性極重，依運輸一級毒品罪判處溫俊龍無期徒刑，其他3名共犯分別判處12至14年不等徒刑，可上訴。

檢方調查，溫俊龍與王文彬、李嘉峯、林澤富等人組成走私集團，去年7月間由擔任船長的林澤富駕駛「億豐滿」號漁船從恆春後壁湖漁港出海，前往貓鼻頭南方約100浬處與不詳運毒母船會合後，接運大批毒品，返航時在恆春外海被海巡艇攔截查獲，並循線逮捕運毒份子。

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檢方在該船暗艙內起出324塊、重逾126公斤的海洛因磚，根據包裝顯示，應是在緬甸金三角地區製造後再從越南走私出海的「綠皮A中」海洛因，品質不輸知名的「雙獅地球」牌海洛因，若被運進台灣，估計可在黑市賣得超過30億元。

溫俊龍等人落網後對涉案情節避重就輕，供詞反覆，僅坦承部份分工角色，溫俊龍並否認是主謀，強調只是受僱角色，但檢方認為溫是主要金流來源，負責籌劃運毒，分別以300萬、200萬及100萬元作為王、林、李等3名同夥事成後的報酬，並先支付25至50萬元不等前金，偵辦後依違反毒品危害防制條例起訴涉案眾嫌。

屏東地院近日審結，合議庭認為溫俊龍犯罪集團走私大量毒品，危害社會甚鉅，溫俊龍還當過警察，知法犯法，惡性重大，依運輸第一級毒品罪判處無期徒刑，褫奪公權終身；負責開船接運毒品的林澤富判刑14年；協助謀議運毒計劃的王文彬及李嘉峯，各判刑13年及12年；另被檢方列為共犯的王、李等2名男子，則因證據不足，獲判無罪。

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離職警察溫俊龍，走私324塊市價30億元的海洛因磚被查獲，被屏東地院重判無期徒刑。（資料照）

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