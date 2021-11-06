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    首頁　>　社會

    「路怒症」起衝突路人遭斷手筋 法官判行兇男易科罰金

    吳男辯稱車上放著一把西瓜刀，是用來防身。圖為示意圖。（資料照）

    吳男辯稱車上放著一把西瓜刀，是用來防身。圖為示意圖。（資料照）

    2021/11/06 23:47

    〔記者吳政峰／台北報導〕吳姓男子去年搭乘友人汽車，在新竹縣一處路口與劉姓路人對上眼，兩人雖非駕駛，但似患有「路怒症」，竟吵了起來，吳男憤而持西瓜刀下車，劉男手筋因而被割斷。新竹地院認為劉男受傷是自己「空手奪白刃」，而非遭到吳男砍殺，依傷害罪輕判吳男6月刑，可易科罰金18萬元，不須入獄；高等法院日前維持原判決。

    去年2月間，吳男搭乘友人車行經新竹縣一處路口，停等紅燈時和劉男對上眼，劉男上前質問「剛剛在看什麼？」吳男回嗆「你現在是在不爽嗎？」兩人疑似患有路怒症，當場吵了起來。

    車上2名友人下車幫腔，跟劉男打成一團，吳男見狀，竟從車上掏出一把西瓜刀衝向劉男，混亂間，劉男的手掌被割傷，手筋與神經斷裂，血流如注，路人趕緊報警。

    吳男辯稱，西瓜刀是平時放在車上防身用，並非拿來攻擊別人，當時抽刀只是要嚇唬劉男，沒想到劉男自己用手抓住刀刃，才會引發濺血後果。

    高院指出，劉男的手筋雖然斷裂，且其中一指神經受創嚴重，永久無法修補，但劉男經過適當復健，可改善狀況，就算手指不靈活，無法做精細的動作，仍未達重傷害的狀況，故應以傷害論罪。

    高院採信吳男說法，認為是劉男自己握住刀刃才受傷，而非吳男砍殺，再加上吳男有意以20萬元和解，是劉男覺得金額過低，雙方認知有差距才破局，審酌吳男無前科，因而認定新竹地院判他6月刑合理，日前駁回檢察官主張量刑過輕的上訴，仍可上訴。

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