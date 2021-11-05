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    告發騎士闖紅燈卻拿不出證據 法官怒斥裁罰機關行政怠惰

    警方告發林姓騎士闖紅燈卻拿不出證據，法官怒斥裁罰機關行政怠惰，判林男免罰。（資料照）

    警方告發林姓騎士闖紅燈卻拿不出證據，法官怒斥裁罰機關行政怠惰，判林男免罰。（資料照）

    2021/11/05 10:06

    〔記者李立法／屏東報導〕林男騎機車被警察以闖紅燈為由攔下開單，林男不服，要求警方拿出證據，但等了1年半，警方還是拿不出科學證據證明林男違規，裁罰機關高市府交通局仍對林男裁罰2700元，林男憤而提告，屏東地院法官罕見動怒，嚴斥裁罰機關行政怠惰，輕率裁罰，判林男免罰，可上訴。

    林男2019年8月騎機車行經屏東市建民路、建華一街口時被警察攔下開了一張闖紅燈罰單，林男不服，要求警方拿出錄影畫面證明違規未果，仍被裁罰機關高市府交通局開罰2700元，林男憤而提起行政訴訟，請求撤銷原處分，強調他等了1年半，還是看不到讓他信服的違規證據。

    高市府交通局主張，舉發員警因保存不慎誤刪當日錄音、錄影檔案，但員警親眼見聞林男違規經過，並佐以職務報告為證述，仍不失為認定交通違規事實的證據方法。

    屏東地院法官認為，裁罰機關受理後發現舉發錯誤或要件欠缺，應退回原舉發機關查明補正，本案依據員警舉發內容，全無可支撐原處分成立的積極證據，高市府交通局身為處罰機關，理應囑咐員警補正，或依職權不予裁罰，卻以寥寥無幾的證據草率對民眾開罰，將行政怠惰的成本轉嫁給林男，使得林男需提起行政訴訟救濟，加重負擔，處置亟不可取，原處分有重大瑕疵，應予撤銷。

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