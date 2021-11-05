遭台男禁錮12年逞淫慾 印女沉痛告白「他對我好，我不恨他」

遭台男囚禁了12年淪性奴的印尼籍女子莉莉（化名）沉痛告白「他對我好，我不恨他」。（情境照；本報合成）

2021/11/05 03:00

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獨家》移工悲歌！印尼女來台當看護遭囚12年 淪性奴討不回公道

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年7月，一位外形瘦小、年約50歲印尼籍女子莉莉（化名）走進高雄印尼辦事處，她開口問說：「想回家了，有人可以幫我嗎？」工作人員遞給她一杯水，讓她坐下來喘口氣，莉莉緩緩地說出：「我被一個台灣男人囚禁了12年，他死了，我想回家了」。

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莉莉開口說出的話，讓人不禁挖了挖耳朵，自問是不是聽錯了什麼，但她情緒平穩，彷彿在訴說著別人的經歷，然後慢慢道出了這段令人匪夷所思的故事。

莉莉說，2007年7月，當年她才30多歲，從印尼來高雄大社當看護工，工作不複雜，只要照顧一位中風的阿嬤，每個月除了可以領快兩萬元的薪水，還有1至2天的假可以休，她也趁著休假外出時，跟同鄉友人聚會，聊聊家鄉事、吃吃家鄉菜，一解鄉愁。

2個多月後的某日，莉莉趁著難得的休假日，跑去找同鄉友人，友人帶著她去跟一大群不認識的朋友聚會，裡面有台灣人、印尼人，大部分的人她都不認識，但也都聊得很開心，當天傍晚聚會結束後，她準備搭公車回雇主家，此時，一起參加聚會的台籍陳姓男子自告奮勇，要開車載莉莉回家，殊不知，這趟車程，「一上車，就是12年」。

才來台灣2個多月，幾乎足不出戶的莉莉，對高雄仍是相當陌生，搭上陳男的車後，會一點簡單中文的莉莉，和陳男有一搭沒一搭的聊著天，雖然不認識路，但莉莉發現，自己不是往大社家的方向，她開口問陳男要去哪，陳男回她：「等我一下，先去一個地方拿東西，拿完再送你回家」。

莉莉看著陳男無害的笑容，放下心中警戒，跟著陳男到某家飯店後，陳男說怕她在車上等太久，邀她一起上樓，莉莉跟著他上樓進房後，立刻被陳男控制行動，並把她強壓在床上，對她性侵得逞。

陳男滿足獸慾後，還沒打算放過莉莉，把自己和莉莉關在飯店2個月，他要出門工作就把莉莉綁起來，等工作完，再買飯回去給莉莉吃；莉莉回憶，那段時間，她的手機被陳男沒收，飯店隔音也很好，她大聲喊叫也沒人理，飯店窗戶都是封死的，她就算掙脫繩子的束縛也逃不掉，只能乖乖順從陳男的指令。

「不哭、不鬧，他就不會傷害我，或許還會放我走吧」莉莉心中的微弱願望，終於在2個月後迎來一點點希望的光芒；莉莉說，那天，陳男從外頭回飯店後，告訴她「住飯店太貴了，沒錢住了，走吧，回家吧！」

莉莉聽到「回家」兩個字，以為是陳男要放她回家，不會再控制她的行動了，沒想到，「回家」，是回陳男的家，陳男先去辦理退房後，再回到房間警告莉莉不要亂來，否則會殺了她，得到莉莉點頭同意後，陳男牽著她發抖的手，慢慢走過飯店走廊，到停車場坐上車，接著就一路往陳男家中前進。

莉莉跟著陳男回家後，發現陳男的「家」根本算不上家，而是一間約7坪大的套房，房間裡只有1張床、1張沙發，沙發前面有茶几，有1個衣櫥、電視矮櫃，再加上1間衛浴，莉莉當時還無法查覺，這7坪大的空間，將會是她未來12年的「牢房」。

莉莉說，剛住到陳男家，陳男對她很不放心，只要陳男出門工作，就會把她綁起來，直到陳男返家後，才能獲得自由；白天，她就像隻狗被栓住，晚上，還得像貓一般爭取主人的寵愛，她已不記得自己花了多久時間，才獲取陳男信任，但她心裡一直記著陳男說的那句話：「不准出門」。

「或許是時間久了，也習慣了，反正我只要聽他的話，他就會對我很好」莉莉和陳男的相處，從一開始的緊繃陌生，到後來變成互相依賴。莉莉說，印尼家裡很窮，所以她才會來台灣工作，因此從小窮慣了，也沒有什麼物質慾望，有得吃、有得用就好，就連女生習慣身上會帶著包包裝雜物，她沒錢買包包，就把陳男的舊衣服縫一縫，做成一個包包來裝自己的小東西，話才說完，她就把自己DIY的包包秀給辦事處的人看。

莉莉說，今年初，陳男身體變得不好，後來去醫院治療時，醫生叫他要去住院，陳男回家時跟她說這件事，莉莉自告奮勇說自己可以去醫院照顧他，或許已經對她放心，陳男同意後，莉莉終於在今年4月首度走出離開禁錮她12年的「牢籠」，在醫院病房裡，細心扮演好「情人」兼「看護」的角色，但就算莉莉給予無微不至的照顧，60歲的陳男仍在今年6月在醫院病逝。

陳男過世後，莉莉一個人返回陳男住處，「跟了一個男人生活了12年，他突然就這麼走了，我該怎麼辦？」幾天後，兩群人闖進了這個「家」，讓莉莉不得不正式面對自己的未來。

首先是「房東」，陳男住院2個月沒繳房租，房東沒拿到錢又找不到人，於是趕到租屋處查看，莉莉此時才知道，這個家不是陳男的房子，她想再住下去，就得付錢；第二批趕來的是的已經跟陳男斷聯幾十年的子女，得知父親過世後，輾轉找到父親的落腳租屋處，準備幫父親整理遺物時，才驚覺「有個阿姨跟爸爸同居」。

陳男的子女們自然不肯幫「阿姨」付房租，莉莉沒工作沒收入也繳不起房租，她想想，「好吧，那就回家吧」於是她找到多年前剛來台時結識的印尼同鄉，在同鄉的協助下，轉往公部門尋求協助，也讓這起驚人的囚禁案自此曝光。

不過，莉莉雖然說出這段驚人的過往，她本人卻一點都不想追究，她一再向我國相關部門的人員強調，「他對我很好，我不恨他」。莉莉已於上月底離境回印尼，案經相關單位清查2個月後確認莉莉遭囚禁長達12年，全案移送雄檢，承辦檢察官因犯罪嫌疑人已死亡，依刑事訴訟法規定將案件不起訴。

印尼籍女子莉莉（化名）遭台灣男子囚禁12年，甚至多次暴力脅迫滿足淫慾。示意圖，與本新聞內容無關。（本報資料照，本報合成）

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