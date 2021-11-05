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    獨家》移工悲歌！印尼女來台當看護遭囚12年 淪性奴討不回公道

    2021/11/05 03:00
    印尼籍女子莉莉（化名）遭台灣男子囚禁12年，甚至多次暴力脅迫滿足淫慾。示意圖，與本新聞內容無關。（本報資料照，本報合成）

    印尼籍女子莉莉（化名）遭台灣男子囚禁12年，甚至多次暴力脅迫滿足淫慾。示意圖，與本新聞內容無關。（本報資料照，本報合成）

    相關新聞請見︰

    遭台男禁錮12年逞淫慾 印女沉痛告白「他對我好，我不恨他」

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕印尼籍看護工莉莉（化名）自訴被台灣陳姓男子禁錮12年，直到他過世才獲得自由，為了出境返回印尼家鄉，已被通報「逃逸外勞」的她，不得不向我國公部門自首，並說出這段驚人往事，但因嫌疑人已死亡，雄檢偵查後依刑訴法規定將案件不起訴。

    禁錮者過世 才重獲自由

    檢方指出，2009年7月27日，莉莉以監護工身分來台，同年11月1日，她被台籍陳姓男子（60歲，已歿）以誘騙方式，帶離大社區雇主家，並將她帶往不詳的飯店囚禁兩個月，陳男之後再將她帶往高雄市新興區自立二路某大樓關押。

    莉莉失蹤當天，雇主立刻通報，被列為「逃逸外勞」的莉莉就此人間蒸發，沒有人知道她去哪，連平時與她有聯絡的同鄉也不知道她的去向。

    據移民署統計，截至今年9月，台灣逃逸外勞人數已超過5萬人，莉莉就跟這5萬多人一樣，「消失」在台灣這塊土地上。

    印尼籍女看護莉莉被台男囚禁在高雄自立一路某大樓套房長達12年。（記者黃佳琳攝）

    印尼籍女看護莉莉被台男囚禁在高雄自立一路某大樓套房長達12年。（記者黃佳琳攝）

    為返鄉自首 揭驚人往事

    今年7月，莉莉突然找上過去認識的印尼同鄉，並在同鄉的協助下，前往高雄印尼辦事處求援，還說出她這12年來，被陳姓男子24小時全天候監控，整天都只能待在房內無法外出，甚至多次暴力脅迫滿足淫慾，陳男長時間的暴力、恐嚇，讓她心生畏懼不敢逃跑。

    不過，陳姓男子於今年6月因病過世，重獲自由的莉莉想要返回印尼，被通報逃逸外勞的她，身上沒錢也沒有地方居住，移民署高雄專勤隊特地向外募款，替莉莉籌得返鄉機票，還幫她解決等候返國這4個月來的房租，莉莉終於在上月底順利返回印尼家鄉；據了解，陳男子女雖然和父親早已斷了連絡和往來，但得知父親犯下的惡行，也允諾會寄一筆錢到印尼給莉莉，彌補12年來父親所犯的過錯。

    遭台男囚禁了12年淪性奴的印尼籍女子莉莉（化名）沉痛告白「他對我好，我不恨他」。（情境照；本報合成）

    遭台男囚禁了12年淪性奴的印尼籍女子莉莉（化名）沉痛告白「他對我好，我不恨他」。（情境照；本報合成）

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