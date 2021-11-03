為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大白鵝深夜逛街 苗警急指揮交通、還幫趕鵝捕捉

    員警巡邏發現車道上有一隻大白鵝在路上逛大街，擔心夜間視線不佳，恐造成交通危險，將大白鵝驅趕到路旁空地並捕捉。（圖由警方提供）

    員警巡邏發現車道上有一隻大白鵝在路上逛大街，擔心夜間視線不佳，恐造成交通危險，將大白鵝驅趕到路旁空地並捕捉。（圖由警方提供）

    2021/11/03 08:28

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警分局鶴岡派出所所長陳仁康，於10月31日晚間10點50分許，巡邏時發現一隻大白鵝在街頭逛大街，擔心夜間視線不佳，恐會影響往來人車安全，除指揮車輛通行外，也請附近住戶協助幫忙將大白鵝驅趕至路旁空地，再順利捕捉，通知苗栗縣動物保護防疫所處理。警方提醒民眾，若放縱家禽於道路任意奔走，妨害交通，所有人也有罰責。

    苗栗警分局今天表示，鶴岡派出所長陳仁康於10月31日晚間10點50分許，巡邏行經公館鄉苗25線與苗26線往鶴岡口涵洞處，發現車道上有一隻大白鵝在路上逛大街，一派悠哉，雖該路段當時往來的車輛不多，夜間視線不佳，車輛行經突然驚見大白鵝可能會急踩煞車或變換車道閃避，易造成危險，遂將大白鵝驅趕到路旁空地，並順利將大白鵝捕捉，載回所內，等了一個晚上無人認領，已通知動物防疫所處理。

    苗栗警分局呼籲，切勿放縱家禽或寵物於道路任意奔走，帶寵物出門也應注意各種保護措施，如溜狗時，請加牽繩，以維護用路人的安全，若有違反道路交通管理處罰條例第84條疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，將會處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰。

    員警巡邏發現車道上有一隻大白鵝在路上逛大街，擔心夜間視線不佳，恐造成交通危險，將大白鵝驅趕到路旁空地並捕捉。（圖由警方提供）

    員警巡邏發現車道上有一隻大白鵝在路上逛大街，擔心夜間視線不佳，恐造成交通危險，將大白鵝驅趕到路旁空地並捕捉。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    小孩站車上伸出天窗吹風 警方︰已違法可開罰
    2021/10/24 16:18

    小孩站車上伸出天窗吹風 警方︰已違法可開罰
    新聞360》檢舉魔人哭哭！修法訂舉發禁令防濫罰
    2021/10/07 20:30

    新聞360》檢舉魔人哭哭！修法訂舉發禁令防濫罰

    兩周創下千人減重奇蹟好評達95%
    家有惡鵝！ 他家「鵝」子脾氣大 顧門狂啄生人勿近
    2021/10/02 18:41

    家有惡鵝！ 他家「鵝」子脾氣大 顧門狂啄生人勿近
    未申請竟在警局大門口前封路整修 還從2樓丟磚石到貨車內
    2021/09/03 12:31

    未申請竟在警局大門口前封路整修 還從2樓丟磚石到貨車內

    到自由五倍券專區 看新聞抽林口亞昕喜來登住宿券
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播