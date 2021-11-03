大白鵝深夜逛街 苗警急指揮交通、還幫趕鵝捕捉

員警巡邏發現車道上有一隻大白鵝在路上逛大街，擔心夜間視線不佳，恐造成交通危險，將大白鵝驅趕到路旁空地並捕捉。（圖由警方提供）

2021/11/03 08:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警分局鶴岡派出所所長陳仁康，於10月31日晚間10點50分許，巡邏時發現一隻大白鵝在街頭逛大街，擔心夜間視線不佳，恐會影響往來人車安全，除指揮車輛通行外，也請附近住戶協助幫忙將大白鵝驅趕至路旁空地，再順利捕捉，通知苗栗縣動物保護防疫所處理。警方提醒民眾，若放縱家禽於道路任意奔走，妨害交通，所有人也有罰責。

苗栗警分局今天表示，鶴岡派出所長陳仁康於10月31日晚間10點50分許，巡邏行經公館鄉苗25線與苗26線往鶴岡口涵洞處，發現車道上有一隻大白鵝在路上逛大街，一派悠哉，雖該路段當時往來的車輛不多，夜間視線不佳，車輛行經突然驚見大白鵝可能會急踩煞車或變換車道閃避，易造成危險，遂將大白鵝驅趕到路旁空地，並順利將大白鵝捕捉，載回所內，等了一個晚上無人認領，已通知動物防疫所處理。

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苗栗警分局呼籲，切勿放縱家禽或寵物於道路任意奔走，帶寵物出門也應注意各種保護措施，如溜狗時，請加牽繩，以維護用路人的安全，若有違反道路交通管理處罰條例第84條疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，將會處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰。

員警巡邏發現車道上有一隻大白鵝在路上逛大街，擔心夜間視線不佳，恐造成交通危險，將大白鵝驅趕到路旁空地並捕捉。（圖由警方提供）

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