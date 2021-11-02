宜蘭史上最大宗！烏石港攔719公斤安毒 粗估市值逾7億

檢警昨天在烏石港安檢所前，查扣珍旺2號，並上船偵查，並圍起封鎖線，由海巡人員管制，不讓民眾進入。（記者林敬倫攝）

2021/11/02 16:07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕台北市刑大接獲線報，烏石港1艘漁船珍旺2號，疑似夾帶大量毒品入境，於是通報海巡署，昨天中午於烏石港安檢所攔查，在船上扣得719.9公斤2級毒品安非他命，粗估市值達7億元以上，並帶回包含吳姓女船主等3人偵訊，詳細案情檢警仍在釐清當中；有辦案人員說，應該是宜蘭史上查獲最大宗的毒品輸送案。

據了解，珍旺2號是CT3漁船，最大重量約50噸，但早就被台北市刑大偵5隊盯上，除了鎖定船隻，還有在岸上使用的毒品倉庫，警方長期跟監見時機成熟，向宜蘭地方法院申請搜索票，並通報海巡署協助，海巡人員獲報後，昨天在烏石港安檢所前，攔下準備入關的珍旺2號。

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檢警登船查看，發現大量用塑膠袋裝袋的2級毒品安非他命，經初步秤重，量多達719.9公斤，數量不小，吳姓女船主與船上人員共3人，被檢警帶回偵訊。

檢警偵查現場並圍起封鎖線，由海巡人員管制，不讓民眾進入，但因為檢警動靜不小，現場仍引起不少民眾圍觀。民眾說，約中午時分，檢警就在現場拉起封鎖線管制，有民眾抱怨，甚至有辦案人員，向民眾恫嚇不要拍照，否則要依妨害公務送辦，讓人心驚。

據了解，珍旺2號長期輸運毒品，並在海外與人接頭，因為出船時長期只有2人，人數不多，還沒帶魚貨回來，所以引起懷疑，而被警方盯上。船主吳姓女士，多年前嫁進陳家，另1名陳姓主謀與吳，是叔嫂關係，陳是漁業世家，都是頭城人，除了抓魚也有作養殖漁業。有地方人士說，陳家長輩平時工作都很打拚，為人也很正派，吳姓女士平時為人也和氣，會發生這樣的事，讓鄉里相當震驚。

據了解，此案因毒品數量大，檢方已下達封口令，要求相關人員不得對外說明案情；宜蘭地檢署說，全案仍在偵查階段，是否要向上溯源，還要視辦案進度而定，目前都還沒辦法對外多說明。至於查緝現場辦案人員與民眾發生衝突，宜檢說，尚不清楚視什麼情況，但基於偵查不公開，還是請民眾多體諒檢警辦案的辛勞，多多配合，以維護偵查秘密。

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海巡人員阻止拍攝。（記者林敬倫攝）

珍旺2號漁船，被檢警查出輸送大量2級毒品安非他命。（記者林敬倫攝）

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