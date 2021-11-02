為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜蘭史上最大宗！烏石港攔719公斤安毒 粗估市值逾7億

    檢警昨天在烏石港安檢所前，查扣珍旺2號，並上船偵查，並圍起封鎖線，由海巡人員管制，不讓民眾進入。（記者林敬倫攝）

    檢警昨天在烏石港安檢所前，查扣珍旺2號，並上船偵查，並圍起封鎖線，由海巡人員管制，不讓民眾進入。（記者林敬倫攝）

    2021/11/02 16:07

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕台北市刑大接獲線報，烏石港1艘漁船珍旺2號，疑似夾帶大量毒品入境，於是通報海巡署，昨天中午於烏石港安檢所攔查，在船上扣得719.9公斤2級毒品安非他命，粗估市值達7億元以上，並帶回包含吳姓女船主等3人偵訊，詳細案情檢警仍在釐清當中；有辦案人員說，應該是宜蘭史上查獲最大宗的毒品輸送案。

    據了解，珍旺2號是CT3漁船，最大重量約50噸，但早就被台北市刑大偵5隊盯上，除了鎖定船隻，還有在岸上使用的毒品倉庫，警方長期跟監見時機成熟，向宜蘭地方法院申請搜索票，並通報海巡署協助，海巡人員獲報後，昨天在烏石港安檢所前，攔下準備入關的珍旺2號。

    檢警登船查看，發現大量用塑膠袋裝袋的2級毒品安非他命，經初步秤重，量多達719.9公斤，數量不小，吳姓女船主與船上人員共3人，被檢警帶回偵訊。

    檢警偵查現場並圍起封鎖線，由海巡人員管制，不讓民眾進入，但因為檢警動靜不小，現場仍引起不少民眾圍觀。民眾說，約中午時分，檢警就在現場拉起封鎖線管制，有民眾抱怨，甚至有辦案人員，向民眾恫嚇不要拍照，否則要依妨害公務送辦，讓人心驚。

    據了解，珍旺2號長期輸運毒品，並在海外與人接頭，因為出船時長期只有2人，人數不多，還沒帶魚貨回來，所以引起懷疑，而被警方盯上。船主吳姓女士，多年前嫁進陳家，另1名陳姓主謀與吳，是叔嫂關係，陳是漁業世家，都是頭城人，除了抓魚也有作養殖漁業。有地方人士說，陳家長輩平時工作都很打拚，為人也很正派，吳姓女士平時為人也和氣，會發生這樣的事，讓鄉里相當震驚。

    據了解，此案因毒品數量大，檢方已下達封口令，要求相關人員不得對外說明案情；宜蘭地檢署說，全案仍在偵查階段，是否要向上溯源，還要視辦案進度而定，目前都還沒辦法對外多說明。至於查緝現場辦案人員與民眾發生衝突，宜檢說，尚不清楚視什麼情況，但基於偵查不公開，還是請民眾多體諒檢警辦案的辛勞，多多配合，以維護偵查秘密。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    海巡人員阻止拍攝。（記者林敬倫攝）

    海巡人員阻止拍攝。（記者林敬倫攝）

    珍旺2號漁船，被檢警查出輸送大量2級毒品安非他命。（記者林敬倫攝）

    珍旺2號漁船，被檢警查出輸送大量2級毒品安非他命。（記者林敬倫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》市刑大與海巡合作 烏石港攔700多公斤安毒
    2021/11/01 18:08

    獨家》市刑大與海巡合作 烏石港攔700多公斤安毒
    英籍漁船遭法國拘留 兩國漁權紛爭越演越烈
    2021/10/28 22:56

    英籍漁船遭法國拘留 兩國漁權紛爭越演越烈

    兩周創下千人減重奇蹟好評達95%
    亞洲最大宗 寮國警金三角查獲5500萬錠、1.5噸安非他命
    2021/10/28 19:34

    亞洲最大宗 寮國警金三角查獲5500萬錠、1.5噸安非他命
    宜蘭天九牌賭場隱身鐵皮屋還裝監視器 警攻堅包抄一舉逮13人
    2021/10/27 16:55

    宜蘭天九牌賭場隱身鐵皮屋還裝監視器 警攻堅包抄一舉逮13人

    到自由五倍券專區 看新聞抽林口亞昕喜來登住宿券
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播