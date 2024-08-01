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台南6月嚴重交通事故 營業大貨車涉入比例最高

台南6月份嚴重交通事故，營業大貨車涉入比例最高。圖為大型車「內輪差」交通風險防制宣噵活動。（記者洪瑞琴攝）

台南6月份嚴重交通事故，營業大貨車涉入比例最高。圖為大型車「內輪差」交通風險防制宣噵活動。（記者洪瑞琴攝）

2024/08/01 08:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市今年上半年死亡車禍案件，較去年同期減少，整體事故雖仍呈現下降狀況，但是6月份單月涉及大型車事故死亡案件相對較高，營業大貨車涉入比例偏高，地點多在永康、仁德等工業區，警訊值得注意。

南市交通局指出，今年1至4月期間30日死亡人數85人，較去年同期減少18人、減幅17.5％，今年1至6月A1（人員當場或24小時內死亡）人數76人，較去年同期減少22人、減幅22.4％，整體事故雖仍呈現下降狀況，可是6月份單月涉及大型車事故死亡案件相對較高。

交通局表示，大型車交通事故往往造成致命死傷，今年上半年涉入事故死亡案件共13件，佔了整體A1事故近2成，並以營業大貨車比例最高，涉入死亡車種有7件為機車、3件自行車、3件行人，事故地點則集中於永康及仁德等工業區。

交通局長王銘德說，南市轄內汽車貨運業者截至6月接近400家，現階段已強制全面配備「行車視野輔助裝置」及「轉彎及倒車警報裝置」，並列入定期檢驗項目，如何針對大型車輛源頭管理，促使業者及駕駛者的風險警惕，是市府道安團隊持續努力方向。

據雲嘉南區域運輸研究中心分析近3年事故數據中，行人涉入大型車交通事故死亡類型以大型車直行及右轉彎比例最高。王銘德表示，市府將依循「行人交通安全設施條例」推動重點，完善路口行人交通安全設施及行人空間，並持續落實道路障礙物排除及設置友善行人示範區，提升安全用路環境。

此外，交通局亦針對大型車行經道路攔檢稽查，加強大型車違規、未停讓行人及嚴重超速等惡性違規項目取締，透過多元管道加強交通安全用路觀念宣導，防制事故發生。

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