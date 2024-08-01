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董娘在外偷吃被拍性愛光碟 小王竟向董座勒索

董娘在外偷吃被拍性愛光碟，小王竟向董座勒索「你算什麼男人」。（情境照）

董娘在外偷吃被拍性愛光碟，小王竟向董座勒索「你算什麼男人」。（情境照）

2024/08/01 09:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕苗姓男子偷吃董娘吳女多年，吳女想回歸家庭，苗男竟向她要錢，揚言不給就傳送偷錄的性愛影片，甚至逼她老公陳男出面處理，陳男憤而向苗男求償50萬元，新竹地院判賠35萬元。

結婚18年的陳男說，苗男明知妻子吳女是有夫之婦，竟仍與吳女交往並以平均每月1次之頻率發生性行為。2人交往期間，苗男竊錄2人性愛影片，並有吸用毒品及暴力行為，且因父親、胞弟相繼離世乃省思己身，決定結束外遇關係。

事後雙方同意由吳女母親於111年12月14日代為給付5萬5千元後，不再往來。

然而苗男於分手後，仍不斷騷擾吳女，今年1月初陳男發覺妻子異樣，詢問之下，吳女乃將外遇及分手後仍被騷擾之情告訴他。

陳男表示，只要2人不再聯絡，回歸家庭，可不再追究吳女外遇，並要求妻子更換手機。然苗男仍傳LINE訊息給吳女要錢，還傳訊息給他，要他代吳女還錢，且於3月5日傳送「再不處理就傳視頻」訊息恫嚇吳女，使陳男夫妻身心飽受痛苦。他憤而對苗男求償50萬元。

法官認為，苗男明知吳女有家室，仍自103年起至111年年底止有逾越普通朋友間一般社交行為，發生多次性行為，與吳女交往之時間甚長，而分手後，又因認吳女欠錢，傳簡訊給陳男「她都幫你做保了，你卻不願幫她處理債務，還算什麼男人」、「像個男人出來處理事情，龜縮有用嗎？」、「操你的出來處理」等語傳送帶有貶抑意味簡訊給陳男，使陳男除承受婚姻遭破壞多年之精神痛苦外，更受到苗男騷擾催逼， 最後法官判苗男應賠償人夫35萬元。

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