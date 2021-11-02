公寓除濕機起火冒濃煙 里長抱滅火器衝火場搶救

陳里長當時頭戴安全帽、口罩，拿著滅火器進到屋內搶救。（記者吳昇儒攝）

2021/11/02 10:23

〔記者吳昇儒／基隆報導〕遠親不如近鄰！基隆一名劉姓婦人與媳婦住在崇德路某公寓2樓，昨日中午房內的除濕機突然起火，引燃一旁雜物及衣物，濃煙瞬間湧出，2人當場嚇傻，驚慌失措。附近鄰居見狀，趕緊聯繫里長回來協助，並幫忙通報119，前往救援。里長擔心錯過搶救時機，戴的安全帽、口罩，抱著滅火器前往搶救，所幸及時將火勢撲滅，未造成延燒。

張姓鄰居表示，案發當時自己剛好用完午餐，準備外出，卻發現斜對面公寓2樓，劉媽媽家的房子一直冒出濃煙，當心屋內兩人發生意外，請家人通報119，自己則趕緊聯繫里長，趕到現場協助。

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基隆市永康里長陳銘坤表示，案發當時民眾正在詢問施打莫德納殘劑的狀況，突然接到里民電話，語氣非常緊張的說，2樓劉家冒濃煙，裡面2人不知要不要緊，自己趕緊丟下手邊工作，趕赴現場，並抱著一桶滅火器進到劉家。

在樓梯間就發現濃煙密布，屋內2人驚慌失措，手指著起火的房間，靠近一看，已冒出火光，擔心若等消防隊員抵達，恐怕造成延燒，決定先用滅火器救援看看，所幸及時將火勢撲滅，但擔心火勢復燃，又到樓下拿另一桶滅火器進行噴灑；消防隊員抵達時，火勢已經成功撲滅。

陳里長說，自己擔任里幹事多年，知道里民的需求，也知道萬一遇到突發狀況，要怎麼處理，還好火勢及時撲滅，未造成其他里民財產受損，也感謝消防局及熱心里民們協助。

劉姓婦人今日一早還特別跑到里民活動中心，感謝陳姓里長即時救援，不然火勢延燒不止自己的家當全毀，萬一延燒到鄰居家中，恐怕這輩子都賠不起。

里長進到屋內時，發現除濕機起火，整個房間濃煙密布。（記者吳昇儒翻攝）

里長拿著巷弄內擺放的滅火器將火勢撲滅。（記者吳昇儒翻攝）

里長陳銘坤拿滅火器成功救災，避免火勢延燒，保護里民安全。（記者吳昇儒攝）

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