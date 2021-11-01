為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    少女夥男友設局仙人跳 男子遭雙煞破門砍傷搶劫

    林男使用交友軟體Cheers被16歲少女釣上。示意圖，與新聞事件無關。（取自網路）

    林男使用交友軟體Cheers被16歲少女釣上。示意圖，與新聞事件無關。（取自網路）

    2021/11/01 18:30

    〔記者鄭景議／台北報導〕16歲少女與郭姓男友、蕭姓少年，因缺錢花用，前天設局使用交友軟體釣人約炮，釣到男子上鉤約到旅店後，郭、蕭2人再持刀破門而入行搶，被害林姓男子奮力抵抗，手部腰部遭砍傷，隔天警方獲報後策動3人到案，移送台北地檢署後，依強盜罪嫌將郭男聲押禁見獲准，少女和少年則移少年法庭審理。

    據了解，林男在使用交友軟體Cheers被16歲少女釣上，見少女暗示要發生性關係，十分興奮，與少女相約松山區八德路4段上某旅館，林男還帶著跳蛋等情趣玩具，興沖沖出門，渾然不知交友軟體的另一端是少女友人蕭男操控，蕭男與郭男更是早在旅館附近埋伏。

    林男到約定旅館，與少女見面後，又因不喜歡該旅館環境，臨時更換旅館，但少女透過手機傳訊給郭、蕭2人，告知更換的旅館後，2人就帶著開山刀、藍波刀、鋁棒，破門闖入。

    郭男對林男稱少女是自己女朋友，大聲恐嚇扮黑臉，蕭則裝成少女的哥哥，扮白臉緩頰，並趁機要錢，不料林男不願就範，奮力反抗，出乎3人意料，郭、蕭就持刀砍傷林男，林男手部受傷，腰間更是受到10公分長的刀傷。

    3人搶走林男身上的現金2千多元、提款卡、五倍券後，揚長離去，林男到醫院救治後，隔天前往松山分局報案。

    3人躲在西門町旅館想避鋒頭，少女還拿五倍券去便利商店買了內褲備用，想長期逃亡，但警方隨後策動3人到案，少女與郭男都稱蕭男才是主謀，警方訊後將少女和蕭姓少年移由少年法庭審理，郭姓男友則因涉嫌強盜罪，遭檢察官聲押禁見，今日獲法院裁准。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新北竹聯也搞仙人跳／靠女友色誘 北市警逮9人
    2021/08/14 05:30

    新北竹聯也搞仙人跳／靠女友色誘 北市警逮9人
    黑幫持槍設局仙人跳 還槍枝走火誤傷被害人
    2021/08/13 11:59

    黑幫持槍設局仙人跳 還槍枝走火誤傷被害人

    硬皮症引肺纖維化 呼籲民眾別大意
    約靚女泡湯打手槍 已婚知名辛教授遭恐嚇索賠400萬
    2021/06/28 11:10

    約靚女泡湯打手槍 已婚知名辛教授遭恐嚇索賠400萬
    國小男主任和美女老師六星級摩鐵開房間 被抓姦反控「仙人跳」
    2021/05/19 17:17

    國小男主任和美女老師六星級摩鐵開房間 被抓姦反控「仙人跳」

    富蘭克林推第二款理財機器人 年底前0手續費
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播