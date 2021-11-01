少女夥男友設局仙人跳 男子遭雙煞破門砍傷搶劫

林男使用交友軟體Cheers被16歲少女釣上。示意圖，與新聞事件無關。（取自網路）

2021/11/01 18:30

〔記者鄭景議／台北報導〕16歲少女與郭姓男友、蕭姓少年，因缺錢花用，前天設局使用交友軟體釣人約炮，釣到男子上鉤約到旅店後，郭、蕭2人再持刀破門而入行搶，被害林姓男子奮力抵抗，手部腰部遭砍傷，隔天警方獲報後策動3人到案，移送台北地檢署後，依強盜罪嫌將郭男聲押禁見獲准，少女和少年則移少年法庭審理。

據了解，林男在使用交友軟體Cheers被16歲少女釣上，見少女暗示要發生性關係，十分興奮，與少女相約松山區八德路4段上某旅館，林男還帶著跳蛋等情趣玩具，興沖沖出門，渾然不知交友軟體的另一端是少女友人蕭男操控，蕭男與郭男更是早在旅館附近埋伏。

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林男到約定旅館，與少女見面後，又因不喜歡該旅館環境，臨時更換旅館，但少女透過手機傳訊給郭、蕭2人，告知更換的旅館後，2人就帶著開山刀、藍波刀、鋁棒，破門闖入。

郭男對林男稱少女是自己女朋友，大聲恐嚇扮黑臉，蕭則裝成少女的哥哥，扮白臉緩頰，並趁機要錢，不料林男不願就範，奮力反抗，出乎3人意料，郭、蕭就持刀砍傷林男，林男手部受傷，腰間更是受到10公分長的刀傷。

3人搶走林男身上的現金2千多元、提款卡、五倍券後，揚長離去，林男到醫院救治後，隔天前往松山分局報案。

3人躲在西門町旅館想避鋒頭，少女還拿五倍券去便利商店買了內褲備用，想長期逃亡，但警方隨後策動3人到案，少女與郭男都稱蕭男才是主謀，警方訊後將少女和蕭姓少年移由少年法庭審理，郭姓男友則因涉嫌強盜罪，遭檢察官聲押禁見，今日獲法院裁准。

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