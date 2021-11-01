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    詐團誆稱股票將上市成「飆股」 上千人被騙逾5億

    警方查扣大批贓款。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣大批贓款。（記者王冠仁翻攝）

    2021/11/01 15:04

    〔記者王冠仁／台北報導〕以36歲李姓男子為首的犯罪集團，專門向民眾推銷未上市股票，謊稱未來上市上櫃後將成為「飆股」，獲利可期、穩賺不賠；不少民眾信以為真，先後付錢購買。不過，許多股票沒有如期上市上櫃，民眾追問對方卻會編各種理由敷衍，最後甚至封鎖，民眾氣得報警。警方布線追查，兵分多路逮捕李宇其同夥共18人，初估上千名被害人總共被此手法騙走5億多元，手段惡劣。

    警方調查，以李姓男子為首的犯罪集團，看準疫情爆發後，許多民眾工作受影響，轉而鑽研投資理財想增加收入；他們認為有利可圖，於是從去年7月開始，鎖定這些民眾下手。

    李男集團分工嚴謹，他們先向未上市上櫃股東，大量收購低價股票，再將股票搭配時下疫苗、防疫概念股、電動車、5G通訊等熱門話題來包裝。最後再購買人頭電話卡、偽造合法投資顧問公司名片以取信被害人，隨機撥打電話推銷未上市公司股票，宣稱短期內將興櫃且穩賺不賠，以每股80至130元不等高價售出。

    不過，許多被害人事後發現所購股票的公司，未如期興櫃，甚至還有公司營運不佳而倒閉，進而追問李男集團；他們首先會以各種國際情勢、疫情影響來推諉，之後更換門號並封鎖被害人，使被害人求助無門。

    刑事局在今年3月間陸續接獲多名被害人報案，警方發現受害人至少有上千名、財損超過5億元。警方布線蒐證，上月底在雙北地區兵分多路查緝，先後逮捕李與其同夥共18人，查扣電腦主機2台、筆記型電腦1台、手機23 支、教戰守則、客戶資料、實體股票、點鈔機、人頭帳戶提款卡、存摺及現金1480萬元等。

    警方最後將他們依詐欺、洗錢、違反證券交易法等罪嫌送辦，同時也呼籲民眾，未上市、上櫃的股票欠缺政府單位監督，僅能透過私人買賣，交易價格不透明，且未來能否上市上櫃難以掌握或預測，民眾在投資前務必瞭解投資標的內容與公司是否合法，認清詐騙手法，避免上當。

    警方將李嫌與其同夥送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方將李嫌與其同夥送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方兵分多路逮人。（記者王冠仁翻攝）

    警方兵分多路逮人。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布犯罪手法。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布犯罪手法。（記者王冠仁翻攝）

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