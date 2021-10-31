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    斜槓族！台中警畫防詐圖超有哏 獲全國第一署長表揚

    李員與得獎作品。（記者許國楨翻攝）

    李員與得獎作品。（記者許國楨翻攝）

    2021/10/31 10:46

    〔記者許國楨／台中報導〕警政署日前頒發「『防詐集蒐令』全國警察機關反詐騙圖文徵選」獎項，以「早安圖」概念推動防詐，讓民眾隨手轉傳分享增強認知，而擅長畫宣導哏圖的台中市第一分局警員李冠鼐也報名參加，在全國300多位參選者中榮獲第一名，29日並由署長陳家欽頒獎表揚，堪稱是警界中的另類「斜槓族」。

    李員畢業於98年基層行政警察人員特考班，受訓後分發到北市大安分局服務，因本身對於畫圖相當有興趣，加上承辦交通宣導業務，思考要如何讓民眾可以更深刻的記得，就設定一些漫畫人物做插圖使用，當時創作「牛奶方盒警探」人物經營臉書，獲得市民迴響、肯定。

    李員104年統調回台中後分發至第一分局公益派出所，也負責交通宣導業務，有感於平常多用手繪繪製圖案，會受限於時、地，後來發現電腦內建小畫家程式相當方便，十分鐘就可以畫出一張圖，不用擔心畫錯要重畫一張新的，大幅提升效能，後來再轉戰到偵查隊支援，從原本的交通宣導，轉換跑道到預防犯罪的領域。

    李員說，他發現民眾對於警察、法律有種距離感，想透過漫畫的方式，將一些反詐、反毒等案例或是警察的生活，透過一幅幅生動、活潑的哏（插）圖，讓民眾一眼就懂，而不再是文字海報的艱深難懂，也拉近民眾跟警察的距離感，而這也是他此次參賽的目的。

    李員認為，預防犯罪宣導應從小就做起，透過淺顯易懂的圖片說明，潛移默化在日常生活中，而這份工作需要默默耕耘，如今受到警政署肯定，對他而言是份榮譽同時也是責任的加重，期盼未來能持續做好份內工作。

    分局長張啓祥肯定李員工作負責盡職，得獎實至名歸，表示警界也有許多深藏不露的高手，也相當鼓勵同仁發揮本身的才能，讓民眾不要認為警察只會抓小偷，也是有許多不同凡響的「斜槓族」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    李員藉生動活潑的插畫哏圖宣導防詐。（記者許國楨翻攝）

    李員藉生動活潑的插畫哏圖宣導防詐。（記者許國楨翻攝）

    李員創作的「牛奶方盒警探」人物。（記者許國楨翻攝）

    李員創作的「牛奶方盒警探」人物。（記者許國楨翻攝）

    李員藉生動活潑的插畫哏圖宣導防詐。（記者許國楨翻攝）

    李員藉生動活潑的插畫哏圖宣導防詐。（記者許國楨翻攝）

    李員藉生動活潑的插畫哏圖宣導防詐。（記者許國楨翻攝）

    李員藉生動活潑的插畫哏圖宣導防詐。（記者許國楨翻攝）

    李員藉生動活潑的插畫哏圖宣導防詐。（記者許國楨翻攝）

    李員藉生動活潑的插畫哏圖宣導防詐。（記者許國楨翻攝）

    李員獲署長陳家欽頒獎表揚。（記者許國楨翻攝）

    李員獲署長陳家欽頒獎表揚。（記者許國楨翻攝）

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