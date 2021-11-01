彰警狂噴血淚24小時守「金勤區」 分局長及刑大隊長都出面回應

有網友在臉書「靠北警察」揭露彰化縣警察局全國獨創基層員警認養銀行行員，要私賴行員通話90秒，記錄擷圖為證。（圖擷「靠北警察」）

2021/11/01 13:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕臉書「靠北警察」點名揭露，指涉彰化縣警察局副局長王清海，嚴厲治軍，要求基層、派出所長和偵查隊長共500人，加入「金勤區」賴群組，立即回報各轄區金融機構攔阻詐騙案件的情況，一旦攔阻失敗就會在群組「公審」，要求所長檢討改進，更要求員警擷圖與行員私賴90秒的通話記錄，造成基層苦不堪言，連警眷刷了「尪」的手機賴，發現「尪」跟行員「妹妹」一排通話記錄，醋罈子噴開，抱怨警察辦案已把賴用得淋漓盡致，狂酸賴應該跟警察局收費！

名為「全國首創彰化縣金勤區」PO文，揭露彰化縣警察局攔阻詐騙績效全國第1名，只是為了績效，高層竟想出全國獨創「彰化縣金勤區」賴群組，要求基層派出所認養金融機構，每人負責1間，每週要私賴、公賴一次行員，若還是發生詐騙案件，銀行還是匯出被害人的款項，就要汰換不適任「金勤區」員警，內容引發熱議，接連出現3篇「支援」文，今天出現一則狂酸、搞笑版的影音文，狂噴高層如何血洗基層，嘲諷高層為了績效不擇手段，手段跟「帝國毀滅」電影情節相同，不管如何就是要奪到冠軍！

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對此，被指涉的當事人、警察局副局長王清海，今天親上火上面對，他以案件發生前後數字對照和攔阻與失敗的金額做對比，今年以來已為彰化縣民攔阻成功1.6億元詐騙案，做對的事情，保護人民的財產，本來就是警察應該做的工作。

他坦承，先前彰化縣詐騙案件太猖獗，銀行行員警覺性低、技巧不對，以致無法說服被害人停止匯款，透過認養行員和成立「金勤區」賴群組後，攔阻績效馬上顯而立見。

刑警大隊長許忠彥也說，制度是今年7月成立共500位成員，包含所長和派出所警勤區員警，主要在上班時間要求員警要跟行員做宣導和提醒防詐技巧，每3個月一季檢討，成效不彰者會做不適任撤換，攔阻成功給予優渥的獎勵，制度剛上路，一開始執行不力，確實有檢討所長，不過，有改善後給予更多的嘉獎，9月開始也取消對所長處分，今後本局持續推動並滾動檢討。

王清海指出，今年1至6月全縣攔阻成功不及4成，攔阻金額都少於攔阻失敗的金額，直到7月過後，因為銀行行員密切合作，員警落實教導攔阻技巧，7月成效馬上看見，攔阻成功的金額高於攔阻失敗被騙的金額，目前最新統計到今年10月止，全縣已攔阻1.9億多元詐騙，去年同期僅攔阻0.2億元，增加1.6億多元，比率大幅增加6.7倍，成效非常明顯。

王清海說，上半年全縣只攔阻20多件詐騙案，7月大爆發成功攔阻114件，失敗49件，上個月更成功攔阻52件、失敗只有11件，成功率高達82%，成關鍵就在於詐騙集團發現，彰化沒那麼好騙了！

王清海指出，過去道德勸說方式讓行員關懷匯款人，成效不彰，直到成立「金勤區」員警教行員拆彈技巧，行員也因為有賴可即時跟負責員警聯絡，不會不好意思而不跟員警聯絡，行員和員警共同合作，攔阻詐騙成功率大幅提升。

王清海說，他要求員警要用賴跟行員聯絡，目的希望員警和行員為了工作能夠相互認識、共同合作，用公務並非私人時間，而群組上大家會互相討論，不是公審，朝興所長自寫自請處份，事實根本沒有懲處，基層員警更沒有處罰，只有嘉獎，個案嚴重都是只對所長處分，處分後來也用嘉獎補回，以民族所長為例記2次申誡，嘉獎10多次也補回申誡。

他強調，攔阻成功後，所長和警勤區都有嘉獎，希望大家能夠體諒，等制度推動一段時間，大家都知道如何防堵詐騙，行員也都懂了，就可以彈性放寬，初期推動過程，確實會讓大家感覺比較煩。

也有男行員受訪指出，自從有了轄區員警的賴和電話後，可立即性通知員警，群組也不會影響作息，重要的是處理匯款案件時，會多注意和提高警覺，也懂得技巧和分辨，不覺得有壓力，反而跟員警好溝通。

1名差點被騙走退休金的民眾表示，當時幸好有警察即時介入，拉他跳出陷入被騙泥淖圈，保住50萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

「靠北警察」今出現一則狂酸彰化縣警察局成立「金勤區」賴群組的影音文，引用電影「帝國毀減」情節，嘲諷高層為了績效不擇手段。（圖擷自「靠北警察」）

網友狂噴高層如何血洗基層，嘲諷高層為了績效不擇手段，手段跟「帝國毀滅」電影情節相同，不管如何就是要奪到冠軍！ 圖擷取「靠北警察」）

彰化縣警察局副局長王清海，刑事專家，治軍嚴格但辦案手法高明，屢破重大案件。（記者張聰秋攝）

彰化縣要求員警認養行員，成立「金勤區」賴群組後，攔阻成效顯而立見，更拿下全國第1名。（警察局提供）

彰化縣近3個月來攔阻詐騙案件的成效，大幅上揚。（彰化縣警察局提供）

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