國立大學教授與女學生野外車震 正宮精神崩潰就醫

新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2021/10/31 15:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕某國立大學鄭姓助理教授在補習班兼差教課時，認識小他10多歲的女學生，二人開始師生不倫戀，鄭妻發現丈夫開始買保險套、查壯陽藥，起疑找徵信社調查，赫然發現鄭男跟女學生在野外車震，鄭妻精神崩潰就醫求助，憤而離婚並向鄭男求償130萬元，新竹地院審理認定蒐證影片證實師生多次相約出遊、摟腰、擁抱、接吻，顯然師生確有不倫交往，判鄭男需賠償前妻40萬元。

鄭男前妻說，婚後鄭男因兼任補習班講師，結識小10多歲的女學生，2人發展出婚外情，多次相約出遊、過夜，並常在戶外勾肩、摟腰或於路旁車内「打野戰」，顯然已嚴重踰越正常男女、師生交往分際，對她精神傷害至深，讓她深感痛苦，甚至需就醫求助，今年2月終於離婚。

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鄭男前妻說，鄭男去年6月起開始買保險套、查詢壯陽藥物等情，顯然是為性交而預作準備，其在外偷吃的意圖已昭然若揭。不只如此，她委任徵信社在今年元旦連假跟拍確認，徵信社人員親眼見到鄭男與女學生車震野戰，憤而對前夫求償130萬元。

鄭男則說，前妻曾在教室及網路張貼公告，甚至在教室門外謾罵、張貼海報，還發送簡訊給全部學生家長，影射有班内師生戀，更四處向教育部、大學分別檢舉，誤導、影射他師生戀，甚至影射為林奕含事件翻版，為的就是徹底毁滅他。

法官調查，鄭男與女學生有多次相約出遊、摟腰、擁抱、接吻等行為，顯然師生確有不倫交往。

法官審酌鄭男為博士後研究員，是思慮成熟、具有判斷是非能力的成年人，竟於婚姻關係存續中與他人發展婚外情關係，破壞夫妻婚姻生活圓滿，侵害妻子配偶權甚鉅，實無可取，最後判賠40萬元。

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