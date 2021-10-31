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    我太太要生了！孕婦陷車陣 樹林警鳴笛開出一條「生」路

    孕婦塞在車陣上即將臨盆，幸得警方協助開道趕往醫院，家屬PO文感謝。（記者翁聿煌翻攝）

    孕婦塞在車陣上即將臨盆，幸得警方協助開道趕往醫院，家屬PO文感謝。（記者翁聿煌翻攝）

    2021/10/31 11:47

    〔記者翁聿煌／新北報導〕「我太太要生了！」新北市樹林警分局樹林派出所警員陳柏州、王育如，30日晚上7點30分許執行巡邏勤務時，突然聽見車陣中有名男子向員警求助，蔡姓男子焦急表示太太要生了，車子卻在前往婦產科途中陷入車陣中，員警二話不說，以巡邏機車為男子開道，讓孕婦及時平安抵達醫院生產，家人對員警稱謝不已。

    事發當時，2名員警聽聞男子求援，研判當地復興路正逢上下班尖峰時段、車流量較大，若等救護車趕來，勢必會耽誤更多時間，因擔心孕婦及胎兒安全，員警隨即開啟巡邏機車警示燈、鳴警報器，在民眾車前一路開道，同時指揮交通提醒其他用路人禮讓，爭取送醫時間。

    所幸及時將孕婦一家人引導抵達婦產科，員警事後也獲知懷孕的太太順利生下一名「小帥哥」，母子均安，備感欣慰。而喜獲麟兒的蔡男及家人也向員警道謝，蔡男事後也在網路社團中PO文，表示還好巧遇執勤員警，全力協助開道，縮短就醫路途所需時間，感激員警的專業與熱心。

    樹林分局提醒民眾，路上聽聞救護車或警車鳴笛聲，應注意鳴笛車輛行駛來向，適時並適當的放慢行車速度，同時將車輛往道路兩旁臨停騰出車道，讓鳴笛有急迫的車輛能夠安全且快速的通行。

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