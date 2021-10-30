男爬北大武山摔斷腿吊掛送醫 違規登山恐挨罰

救難人員為登山受傷的劉男紮傷口。（屏東縣消防局提供）

2021/10/30 12:05

〔記者李立法／屏東報導〕劉姓男子爬北大武山摔斷腿，屏東縣消防局動員人力上山救援，空勤直升機今天早上將傷者吊掛下山送醫，消防局事後調查發現劉男攀登管制山域卻未具相關救護證照，違反「屏東縣登山活動管理自治條例」規定，恐面臨1至5萬元不等罰款，是否另須支付搜救費用，消防局還要再研議。

屏東縣消防局昨天據報，指劉姓男山友在北大武山6.2K處摔傷右腳無法行走，該局隨即出動13名救難人員上山救援，先將傷者護送至檜谷山莊安置，經評估傷勢，右腳踝疑似骨折，決定申請空勤直升機吊掛，今天早上7時許順利將傷者運送下山就醫。

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屏東縣消防局副局長李彬正指出，檜谷山莊至北大武山三角點屬管制山域，依照「屏東縣登山活動管理自治條例」規定，須具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，還要投保包含登山事故險及登山緊急救援費用險的登山綜合保險，違者處1至5萬元不等罰款，劉男雖有申請上山，卻未具備有基本救命術及緊急救護相關證照，該局將研議開罰。

近來北大武山頻傳出山友受傷或體力不濟待援案件，救難人員疲於奔命，消防局籲請山友上山前應謹慎評估自身體能狀況，並遵守相關管制規定，確保登山安全。

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