陳其邁：城中城大樓加速體檢 若有公安疑慮應立即拆除

高市府強力清除舊大樓影響避難逃生動線的障礙物。（記者葛祐豪翻攝）

2021/10/30 11:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕城中城大火調查報告已於昨天公布，高雄市長陳其邁今天強調，將加速城中城大樓體檢，若有公安疑慮，應立即拆除！

鹽埕區城中城大火，日前高市工務局長蘇志勳、消防局長李清秀已請辭獲准。城中城行政調查小組則於昨天下午公布調查結果。

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調查報告公布後，高雄市長陳其邁強今天強調，會誠實面對問題、強力排除公安障礙，已要求消防局及工務局，應立即檢討相關責任，於下週一（11月1日）提出名單給考績委員會議，如有主管人員受懲處時，也應調離為非主管職。

陳其邁也指示相關局處，應記取此次教訓，並提出六大消防公安改革，提供市民一個安心安全的居住環境。六大改革如下：

一、於事件發生後10天內，完成56棟20年以上住商混合、無管委會大樓的逃生避難設施阻礙排除。目前已執行完畢，並均已強力排除阻礙設施，確保大樓住戶逃生路線安全。

二、30天內完成221棟8樓以上，20年以上住商混合、有管委會大樓的逃生避難設施阻礙排除。

三、90天內完成20年以上具有公安、消安、治安之8樓以上集合住宅的逃生避難設施阻礙清查及排除。

四、擬定「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案，強制高雄市轄內公寓大廈成立管理組織，並儘速提出條例草案，送議會審查，以落實公安保障。

五、編列預算專案，補助弱勢大樓住戶的公共空間修繕及避難逃生標示、滅火器具「3燈2器」。

六、針對集合住宅加嚴管制，加速推動15層以下集合住宅進行建築物公共安全申報，後續將由相關局處持續落實執行。

高市府統計，從10月18日至27日，已完成體檢56棟無管委會老舊大樓避難逃生動線的障礙排除，包括新東陽大樓、鹽福大樓等。其中七賢一路愛生大樓、七賢二路白光大樓等建物，擅自隔間、樓梯私設鐵門等影響逃生避難動線，市府已強力清除絕不手軟。

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