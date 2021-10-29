為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    城中城調查報告不見陳其邁 調查小組：不是向市長說明

    城中城調查報告今出爐。（記者王榮祥攝）

    城中城調查報告今出爐。（記者王榮祥攝）

    2021/10/29 17:46

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天未現身城中城調查報告說明會，引起質疑？調查小組指出，調查過程中跟調查資料無關人士都不希望邀來開會現場，且今天調查報告是對外公布，不是向市長說明，所以不會希望市長到場。

    城中城調查報告今下午公布，外界質疑高雄市長陳其邁為何不在現場，調查小組則認為，今天是對外公佈調查報告，並非向市長說明，不會希望市長到場。

    針對媒體關切城中城與台中大火事後檢討比較，調查小組認為台中大火，因經過監察院調查彈劾，認定有違法處，但城中城行政調查是在縱使行政機關沒有違法前提下，基於公務員服務法積極任事的要求，兩者不一樣。

    調查小組提及，針對法規部分，中央修法或許緩不濟急，高市工務局則已經有提出高雄市公寓大廈管理自治條例，至少高雄市有個法理依據。

    媒體追問還會不會追究其他官員責任，調查委員會重申，已調查在整個行政作為裡面有沒有積極改進的地方，消防局、工務局被認定沒有積極任事，懲處部分就不是委員會（調查小組）應該處理的問題。

    高市副市長林欽榮補充，關於這一部分，既然是獨立調查結果，作為一個行政機關，當然會根據結果去追究責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    城中城46死調查報告出爐 消防與工務2局行政積極度不夠
    2021/10/29 16:18

    城中城46死調查報告出爐 消防與工務2局行政積極度不夠
    身上著火用滅火器反致命 台師大開發沉浸式VR學習系統
    2021/10/29 12:27

    身上著火用滅火器反致命 台師大開發沉浸式VR學習系統

    「明日城2」起漲末班車 請抓緊機會
    藍營質疑陳其邁上山躲城中城報告 邱俊憲反批國民黨不關心原鄉
    2021/10/29 11:45

    藍營質疑陳其邁上山躲城中城報告 邱俊憲反批國民黨不關心原鄉
    代理高雄市消防局長 王志平火速點出重點工作
    2021/10/27 22:15

    代理高雄市消防局長 王志平火速點出重點工作
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播