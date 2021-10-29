城中城調查報告不見陳其邁 調查小組：不是向市長說明

城中城調查報告今出爐。（記者王榮祥攝）

2021/10/29 17:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天未現身城中城調查報告說明會，引起質疑？調查小組指出，調查過程中跟調查資料無關人士都不希望邀來開會現場，且今天調查報告是對外公布，不是向市長說明，所以不會希望市長到場。

城中城調查報告今下午公布，外界質疑高雄市長陳其邁為何不在現場，調查小組則認為，今天是對外公佈調查報告，並非向市長說明，不會希望市長到場。

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針對媒體關切城中城與台中大火事後檢討比較，調查小組認為台中大火，因經過監察院調查彈劾，認定有違法處，但城中城行政調查是在縱使行政機關沒有違法前提下，基於公務員服務法積極任事的要求，兩者不一樣。

調查小組提及，針對法規部分，中央修法或許緩不濟急，高市工務局則已經有提出高雄市公寓大廈管理自治條例，至少高雄市有個法理依據。

媒體追問還會不會追究其他官員責任，調查委員會重申，已調查在整個行政作為裡面有沒有積極改進的地方，消防局、工務局被認定沒有積極任事，懲處部分就不是委員會（調查小組）應該處理的問題。

高市副市長林欽榮補充，關於這一部分，既然是獨立調查結果，作為一個行政機關，當然會根據結果去追究責任。

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