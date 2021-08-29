為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    駕友人註銷牌照小客車 男子被警查獲海洛因

    詹姓男子因持有海洛因毒品被警方攔查查獲。（圖由民眾提供）

    詹姓男子因持有海洛因毒品被警方攔查查獲。（圖由民眾提供）

    2021/08/29 13:48

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警局交通隊員警今天執行巡邏勤務時，在卓蘭鎮發現一輛逾檢註銷小客車，當場攔查，結果在駕駛詹姓男子持有的香菸盒內，查獲第一級毒品海洛因1包約0.6公克及摻有海洛因毒品之香菸2支，警訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦，詹男所駕小客車是向友人所借，根本不知被註牌照，直呼倒楣。

    暑假期間，苗栗警方加強查緝毒品，交通隊員警今天上午9點半，行經在卓蘭鎮中正西路與興南街口，發現45歲的詹姓男子駕駛自小客車形跡可疑，眼尖之帶班羅姓小隊長立即以警用行動電腦查詢，發現該車所懸掛為註銷之牌照，立即予以攔查。

    詹男見警方攔查，神情緊張，員警追問下，只好乖乖交出持有毒品海洛因，詹男亦坦承持有及施用毒品等情，警方將擴大偵辦將向上追溯毒品來源及是否供毒予青少年施用情事。

    詹男落網後直呼倒楣，向友人借用汽車卻因而出事，還要吞下共男子駕友人註銷牌照小客車，被警方查獲海洛因1萬5300元的交通罰單（違反道路交通管理處罰條例第12條使用註銷之牌照、第17條汽車未定期檢驗及第21條駕照吊銷駕駛小型車）。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    詹姓男子駕友人被註銷的小客車，被警方欄檢查獲持有毒品。（記者張勳騰攝）

    詹姓男子駕友人被註銷的小客車，被警方欄檢查獲持有毒品。（記者張勳騰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    深夜街頭飆車嬉鬧 狂少亮槍稱「玩生存遊戲」
    2021/08/28 13:40

    深夜街頭飆車嬉鬧 狂少亮槍稱「玩生存遊戲」
    解禁回國僅7個月！女星才喊要「重新改過」…3度吸毒又被逮
    2021/08/27 18:39

    解禁回國僅7個月！女星才喊要「重新改過」…3度吸毒又被逮

    全台唯一波灣富裕債
    涉嫌勒索殺人泰國警察投案 警政改革引熱議
    2021/08/27 15:47

    涉嫌勒索殺人泰國警察投案 警政改革引熱議
    悲！2個月大男嬰伴母屍5天 靠啃咬自己手指存活
    2021/08/27 13:35

    悲！2個月大男嬰伴母屍5天 靠啃咬自己手指存活

    定期定額智能版！看看你適合哪種投資方式？
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播