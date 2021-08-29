駕友人註銷牌照小客車 男子被警查獲海洛因

詹姓男子因持有海洛因毒品被警方攔查查獲。（圖由民眾提供）

2021/08/29 13:48

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警局交通隊員警今天執行巡邏勤務時，在卓蘭鎮發現一輛逾檢註銷小客車，當場攔查，結果在駕駛詹姓男子持有的香菸盒內，查獲第一級毒品海洛因1包約0.6公克及摻有海洛因毒品之香菸2支，警訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦，詹男所駕小客車是向友人所借，根本不知被註牌照，直呼倒楣。

暑假期間，苗栗警方加強查緝毒品，交通隊員警今天上午9點半，行經在卓蘭鎮中正西路與興南街口，發現45歲的詹姓男子駕駛自小客車形跡可疑，眼尖之帶班羅姓小隊長立即以警用行動電腦查詢，發現該車所懸掛為註銷之牌照，立即予以攔查。

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詹男見警方攔查，神情緊張，員警追問下，只好乖乖交出持有毒品海洛因，詹男亦坦承持有及施用毒品等情，警方將擴大偵辦將向上追溯毒品來源及是否供毒予青少年施用情事。

詹男落網後直呼倒楣，向友人借用汽車卻因而出事，還要吞下共男子駕友人註銷牌照小客車，被警方查獲海洛因1萬5300元的交通罰單（違反道路交通管理處罰條例第12條使用註銷之牌照、第17條汽車未定期檢驗及第21條駕照吊銷駕駛小型車）。

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詹姓男子駕友人被註銷的小客車，被警方欄檢查獲持有毒品。（記者張勳騰攝）

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