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    代購法拍屋「減價300萬」 老婦心動開225萬支票對方跑了

    1名民眾今（28日）在臉書發文指出，家中母親經介紹認識1名房仲，聽信對方代購法拍屋能減價300萬，於是接連開了2張支票，對方拿到錢就消失了。（圖取自爆料公社）

    1名民眾今（28日）在臉書發文指出，家中母親經介紹認識1名房仲，聽信對方代購法拍屋能減價300萬，於是接連開了2張支票，對方拿到錢就消失了。（圖取自爆料公社）

    2021/08/28 18:48

    〔即時新聞／綜合報導〕1名民眾今（28日）在臉書發文指出，家中老母親經介紹認識1名房仲，聽信對方代購法拍屋能減價300萬，於是接連開了2張支票，給了對方225萬元代標費與頭期款，不料這名房仲竟然人間蒸發。

    民眾在臉書社團「爆料公社」表示，家中母親透過朋友介紹，認識1名「不知名房仲」，對方聲稱讓他代購法拍屋，能減少許多支出與成本，原價一千多萬的房子經由他手能變成七百多萬，母親因此聽信他的說詞，請他代購法拍屋，不但簽立相關合約，還開給他225萬7500元支票作為代標費與頭期款。

    不料，在對方領到錢之後竟人間蒸發，無論如何聯絡都找不到人，最後家屬只能報警請警方介入調查，員警一查才發現這名自稱是房仲的不肖人士有詐欺前科，在今年2月、3月、4月、5月、6月都有犯下詐欺案件，已有不少人受害，家屬希望透過公開此事，能避免其他人受害。

    許多網友看完貼文後，紛紛留言提到「貪，天下沒有白吃的午餐」、「不貪就沒事」、「我國中國文老師教過我...貪跟貧永遠只在一線之隔；人生不能貪...煩惱都是自找的」、「真的是損友」。

    家屬報警請警方介入調查，員警一查才發現這名自稱是房仲的不肖人士有詐欺前科。（圖取自爆料公社）

    家屬報警請警方介入調查，員警一查才發現這名自稱是房仲的不肖人士有詐欺前科。（圖取自爆料公社）

    家屬希望透過公開此事，能避免其他人受害。（圖取自爆料公社）

    家屬希望透過公開此事，能避免其他人受害。（圖取自爆料公社）

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