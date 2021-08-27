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    首頁　>　社會

    黑幫藉舞龍舞獅吸收少年暴力控制販毒 苗栗檢警掃蕩

    竹聯幫雷堂福苗分會的25歲陳姓男子，藉由舞龍、舞獅吸收少年加入，並要求成員販賣毒品咖啡包。（記者彭健禮翻攝）

    竹聯幫雷堂福苗分會的25歲陳姓男子，藉由舞龍、舞獅吸收少年加入，並要求成員販賣毒品咖啡包。（記者彭健禮翻攝）

    2021/08/27 09:58

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕竹聯幫雷堂福苗分會的25歲陳姓男子，藉由舞龍、舞獅吸收少年加入，並要求成員販賣毒品咖啡包，且施以暴力手段治理。苗栗警方蒐報相關事證後，報請檢察官指揮，25日將陳男等7人拘提到案，依組織犯罪防制條例等罪嫌送辦，陳男也被收押。

    苗栗縣警察局刑事警察大隊於今年2月間查獲販賣新興毒品咖啡包案件，經擴大追查發現幕後販毒集團主嫌為陳男，於去年11月起在苗栗地區販售毒品咖啡包，且該集團層層分工，從出資、通訊掌機到送貨補貨的小蜜蜂，組織分工十分細膩。

    警方調查，陳男為竹聯幫雷堂福苗分會成員，藉由舞龍、舞獅吸收少年加入，並要求加入的成員販賣毒品；陳男為有效掌控集團成員，更以暴力手段治理，倘若有成員不聽話、帳目不清或私吞款項、毒品，便會指揮幫眾毆打或恐嚇。

    案經刑警大隊及苗栗警分局共組專案小組，蒐報相關事證後，報請苗栗地檢署檢察官黃棋安指揮，25日執行檢肅治平掃黑，動員警力32名，持搜索票、拘票分別前往陳男等相關成員住處執行搜索、拘提，共計查扣毒品咖啡包40包（毛重280公克）、K他命12包（60公克）、磅秤1個、福苗幫派服飾3件、武士刀1支及球棒等證物。

    警訊後，全案依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、刑法恐嚇、妨害自由及傷害等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，陳男也由苗栗地方法院裁定收押。

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    竹聯幫雷堂福苗分會的25歲陳姓男子，藉由舞龍、舞獅吸收少年加入，並要求成員販賣毒品咖啡包。（記者彭健禮翻攝）

    竹聯幫雷堂福苗分會的25歲陳姓男子，藉由舞龍、舞獅吸收少年加入，並要求成員販賣毒品咖啡包。（記者彭健禮翻攝）

    竹聯幫雷堂福苗分會的25歲陳姓男子，藉由舞龍、舞獅吸收少年加入，並要求成員販賣毒品咖啡包。（記者彭健禮翻攝）

    竹聯幫雷堂福苗分會的25歲陳姓男子，藉由舞龍、舞獅吸收少年加入，並要求成員販賣毒品咖啡包。（記者彭健禮翻攝）

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