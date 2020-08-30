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    館長遭槍擊 警劍指竹聯雷堂 後續將有大動作！

    館長助理小宇代班直播聲淚俱下，也直指槍手就是要置館長於死地。（記者徐聖倫翻攝自Youtube）

    館長助理小宇代班直播聲淚俱下，也直指槍手就是要置館長於死地。（記者徐聖倫翻攝自Youtube）

    2020-08-30 19:14:13

    〔記者徐聖倫／新北報導〕「館長」陳之漢28日遭槍擊身中2槍，槍手劉丞浩當下即投案自首。警方經過連日調查，發現劉丞浩確實擁有竹聯幫雷堂背景，曾擔任酒店經紀，與雷堂關係匪淺，外傳雷堂撇清與劉嫌之間的關係，但警方抓緊這條線索，將持續追查幕後黑手。

    警方表示，劉嫌在投案後一直視對答如流，幾乎不吃螺絲，細節都回答得一清二楚，就連在非偵訊時間，警方企圖私下向劉嫌再行探問，劉嫌就會推稱「喂……我好累，頭好痛不要再問了……」接著三緘其口。

    警方說，劉嫌生活圈都在台北市，表面沒有正當工作，實際上則是從事酒店經紀，隸屬於雷堂麾下。據調查，劉嫌確實在開槍前就已連繫好這次的辯護律師事務所，當時劉嫌則推稱是為了日前的性騷擾一案，但警方對此高度存疑。

    警方調查，劉嫌有傷害、妨害自由、毒品等多項前科，劉嫌對著車內開槍的行為，明顯是要置館長於死地，絕不僅僅是警告意味。館長助理小宇代館長開直播時聲淚俱下，也直指劉嫌就是要殺掉館長。

    另警方調查館長至台中北屯拓店，目前則尚未有進展，但仍不排除任何利益糾紛可能。館長也於臉書上發布消息，委任黃國昌為律師，為館長主張法律權益，盡力追查事實真相，其中還註明此案屬「公益案件」、「無委任酬金」。

    館長委任黃國昌為其律師。（記者徐聖倫翻攝自臉書）

    館長委任黃國昌為其律師。（記者徐聖倫翻攝自臉書）

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