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    首頁　>　社會

    館長遭槍擊 健身房插旗台中招怨？

    館長陳之漢稱斥資2億元，到台中市「插旗」成吉思汗旗艦館，地點位於複雜商圈，建物背景也頗複雜。 （記者張瑞楨攝）

    館長陳之漢稱斥資2億元，到台中市「插旗」成吉思汗旗艦館，地點位於複雜商圈，建物背景也頗複雜。 （記者張瑞楨攝）

    2020-08-30 05:30:00

    〔記者吳仁捷、張瑞楨、蔡淑媛／綜合報導〕二十三歲男子劉丞浩前天槍擊「館長」陳之漢，因其行凶、投案過程與供詞，均與黑道安排槍手犯案的模式如出一轍，檢警不排除全案還有上游主謀。

    犯案槍手 傳剛被竹聯雷堂吸收

    新北地方人士透露，道上盛傳劉男剛被三重竹聯雷堂份子吸收，主要是劉男沒黑底，之前被查獲微量毒品只獲行政罰，素行乾淨，加上他無業缺錢，非常適合又易吸收，利用他犯案及擔下罪責「剛剛好」。

    另一方面，中部酒國圈也傳出，「館長」遭槍擊與他在台中拓店「入侵」特種行業密集的北屯十一期商圈有關。至於「館長」擴展事業得罪的台中黑道，是否也是竹聯體系、或兩派黑勢力間有一定程度的聯繫？均有待檢警進一步調查釐清。

    「館長」去年直播時就提及被黑道恐嚇，不僅因他的成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館地點位於複雜商圈，建物背景也複雜，股東和經營者間有糾紛。該建築為陳姓地主及四名家族人士所有，最早經營紅寶石大舞廳，二十年前發生死傷慘重槍擊械鬥案後，改尊龍理容ＫＴＶ，但不僅出現承租糾紛，又因竊電被抓停業。

    拓店地點複雜 裝修時就被威脅

    「館長」去年底承租下來，稱斥資二億元改為健身房，裝修時就有人威脅「做生意小心一點」等語。被指涉的尊龍理容ＫＴＶ建物承租人廖男稱，他沒恐嚇，只是想告訴對方建物有民事糾紛，營運可能會有問題；全案後經檢方不起訴處分。

    未料台中旗艦館即將在後天試營運前夕，老闆「館長」遭槍擊，手法完全是黑道警示教訓模式，以致劉男稱不滿被指性騷及肉搜供詞，被懷疑只是表面原因，「一個動手的理由」。台中市刑警大隊昨說，沒接獲黑道主導或介入槍擊案的任何情資或訊息。

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