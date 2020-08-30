槍擊館長》兇嫌疑被竹聯吸收 專案小組：藏鏡人呼之欲出

新北市警察局案發後，在成吉思汗俱樂部新北市林口旗艦店（見圖）等門市，加強巡邏、駐點，增加見警率，嚇阻犯罪、安定民心。（記者吳仁捷攝）

2020-08-30 09:22:38

〔社會中心／綜合報導〕專案小組追查指使毒蟲劉丞浩槍殺「館長」陳之漢的藏鏡人，亟待透過金流、調閱監視器釐清是否曾犯案前勘查案發處、過濾通聯釐清交往對象；據了解，劉嫌犯案前後宛如黑道訓練過的槍手，且綜合可靠情資、道上傳言，盛傳劉嫌疑被逞凶好鬥的竹聯幫雷堂吸收不久，逐漸勾勒出幕後主使背景，藏鏡人呼之欲出，專案小組有信心，案情很快得以水落石出。

館長陳之漢當時遭槍擊後，要助理開直播道出託孤之語。（擷取自黃國昌臉書）

據指出，23歲劉丞浩是小毒蟲，沒有重大刑案紀錄，案發後，道上、情資盛傳他被竹聯幫雷堂吸收，從加入成吉思汗俱樂部林口旗艦店開始，透過近來的性騷擾，布局整起槍擊館長計畫，卻因計畫太完美，反倒引起專案小組疑慮，可謂百密一疏。

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館長陳之漢當時遭槍擊後，要助理開直播道出託孤之語。（擷取自黃國昌臉書）

此外，毒蟲劉嫌是社會渣滓，依常理判斷，犯案後正常反應是能逃一天算一天，但他卻迅速投案，還有錢聘律師，啟人疑竇，道上傳出劉嫌因吸食愷他命、搖頭丸毒品，近年常出沒新北市三重一帶買毒，因而被當地竹聯幫雷堂吸收，再被訓練為殺手槍擊館長。

新北市刑大、刑事局組成的專案小組，透過監視器回溯劉嫌是否在案發前，曾與同夥勘查現場，仍待解鎖手機過濾通聯、交往對象，追查律師費、健身費等金流，對造無業的劉嫌收入，抽絲剝繭，逐漸釐清疑點，向社會說明。

專案小組追查藏鏡人之際，新北市警察局林口、新莊、三重、蘆洲等分局，因應「館長」槍擊案，針對案發成吉思汗健身俱樂部林口店、新莊店、蘆洲店等新北市4間俱樂部與附近住宅，規劃安全巡守勤務，各時段內不同單位巡邏網交叉巡簽及全天侯定點守望，提升巡邏密度與能見度，強力嚇阻犯罪。

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