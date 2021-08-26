基檢大換血！8名新司法官 主任檢察官陳怡龍辦過普悠瑪出軌案

基隆地檢署新到任的8名司法官中，以主任檢察官的陳怡龍名氣最響亮，3年前曾偵辦過台鐵6432次普悠瑪號在蘇澳新馬站出軌案。（資料照）

2021/08/26 16:35

〔記者林嘉東／基隆報導〕全國高檢、地方檢察署司法官今天統一調動。基隆地檢署大換血，一次換了1個主任檢察官、7個檢察官，其中有5名檢察官才剛從司法官訓練所結訓、新分發到任，加上地檢署檢察長余麗貞5月才履新，全地檢署有近3分之1都是新面孔，新人新氣象。

此外，基隆地院刑庭也有新庭長上任，由司法官訓練所39期的簡志龍接任，院、檢同一天都調動。

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全國高檢、地檢署司法官今天統一調動。主任檢察官謝雨青調任台北地檢署，遺缺由主任檢察官陳映蓁接任，負責對外發言職務。

司法官訓練所第47期結業的陳映蓁，在台北地檢署期間，接連偵辦難度高的中山分局貪瀆案、潤寅詐貸案，名聲響亮；去年調任現職後，接辦主任檢察官陳彥彰偵辦的竹聯幫靈骨塔詐欺案，另追出另一組黃姓兄弟詐欺集團，將詐欺集團一網打盡，堪稱靈骨塔詐欺集團女殺手。

基隆地檢署新到任的8名司法官中，以44期的主任檢察官的陳怡龍名氣最響亮，3年前曾偵辦過台鐵6432次普悠瑪號在蘇澳新馬站出軌案，因表現傑出，去年獲派桃園擔任主任檢察官。

其餘7名新到任檢察官，分別是31期、從苗栗地檢署調來的唐先恆，與59期、從新北地檢署調來的藍巧玲，及另5名60期、剛結訓的檢察官則是李國瑋、陳力平、女檢察官陳淑玲、李怡蒨與陳筱蓉。

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