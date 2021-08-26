為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    賀德芬為總統論文告教育部 法院訂下月16日宣判

    賀德芬庭後受訪。（記者溫于德攝）

    賀德芬庭後受訪。（記者溫于德攝）

    2021/08/26 13:35

    〔記者溫于德／台北報導〕台大名譽教授賀德芬質疑總統蔡英文並未取得英國倫敦政經學院法學博士，向教育部調取蔡的畢業證書等資訊，被依「機密封存30年」為由拒絕，賀因此提告要求撤銷封存並對教育部長潘文忠求償1000萬。台北高等行政法院上午開庭，教育部委任律師簡短表示已將蔡的畢業證書、履歷表影本等資料寄給賀並收到回執，賀則激動反問「論文正本在哪？」合議庭庭末諭知言詞辯論終結，訂9月16日上午10時宣判

    賀提起本案原未委任律師，今天則在律師張靜陪同下出庭，賀並聲請傳喚政治大學校長郭明政作證，原因在於郭最了解蔡英文先前申請擔任政大客座副教授的前因後果，另蔡的資料封查至2049年12月31日根本不合法，若蔡有高度，請自行解密並道歉。

    賀接著激動質問「論文正本在哪？」、「請問教育部代理人，蔡英文的論文題目為何？」，並批代理人連論文這些答案都無法掌握，如何當代理人。審判長見狀隨即制止，代理人也未回應。張靜則請求北高行透過判決解封資料，讓全台知道總統欺騙國人37年。

    賀庭後強調，教育部違法封鎖蔡英文資料，且公文若要保密30年，必須最高國家機密並經總統下令才可，然而，教育部卻一直呼巄老百姓基於個人資料法不能公開蔡的資料，實際上公開與否無關個資法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    賀德芬為蔡英文論文告教育部 台北高等行政法院考量疫情取消開庭
    2021/05/18 17:02

    賀德芬為蔡英文論文告教育部 台北高等行政法院考量疫情取消開庭
    賀德芬為蔡英文論文提告 教部：總統府已同意提供學位證書
    2021/04/21 19:28

    賀德芬為蔡英文論文提告 教部：總統府已同意提供學位證書

    定期定額智能版！看看你適合哪種投資方式？
    想看蔡英文論文被拒 賀德芬告教育部明首度開庭
    2021/04/20 15:10

    想看蔡英文論文被拒 賀德芬告教育部明首度開庭
    自由開講》只有別有居心的人才在質疑小英的學歷！
    2020/12/09 11:51

    自由開講》只有別有居心的人才在質疑小英的學歷！

    LTN金牌風雲榜 中獎名單點我看
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播