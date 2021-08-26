賀德芬為總統論文告教育部 法院訂下月16日宣判

賀德芬庭後受訪。（記者溫于德攝）

2021/08/26 13:35

〔記者溫于德／台北報導〕台大名譽教授賀德芬質疑總統蔡英文並未取得英國倫敦政經學院法學博士，向教育部調取蔡的畢業證書等資訊，被依「機密封存30年」為由拒絕，賀因此提告要求撤銷封存並對教育部長潘文忠求償1000萬。台北高等行政法院上午開庭，教育部委任律師簡短表示已將蔡的畢業證書、履歷表影本等資料寄給賀並收到回執，賀則激動反問「論文正本在哪？」合議庭庭末諭知言詞辯論終結，訂9月16日上午10時宣判

賀提起本案原未委任律師，今天則在律師張靜陪同下出庭，賀並聲請傳喚政治大學校長郭明政作證，原因在於郭最了解蔡英文先前申請擔任政大客座副教授的前因後果，另蔡的資料封查至2049年12月31日根本不合法，若蔡有高度，請自行解密並道歉。

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賀接著激動質問「論文正本在哪？」、「請問教育部代理人，蔡英文的論文題目為何？」，並批代理人連論文這些答案都無法掌握，如何當代理人。審判長見狀隨即制止，代理人也未回應。張靜則請求北高行透過判決解封資料，讓全台知道總統欺騙國人37年。

賀庭後強調，教育部違法封鎖蔡英文資料，且公文若要保密30年，必須最高國家機密並經總統下令才可，然而，教育部卻一直呼巄老百姓基於個人資料法不能公開蔡的資料，實際上公開與否無關個資法。

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