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    「愛台灣」越南女大生違反居檢規定罰20萬 善心人士出錢助返國

    新北分署分署長楊秀琴（圖右）、主任執行官黃有文（圖左）代愛心社捐贈2000元紅包給越南武氏女大生。（記者王定傳翻攝）

    新北分署分署長楊秀琴（圖右）、主任執行官黃有文（圖左）代愛心社捐贈2000元紅包給越南武氏女大生。（記者王定傳翻攝）

    2021/08/25 17:55

    〔記者王定傳／新北報導〕因喜愛「夜市人生」等台灣電視劇，而選擇來台留學的越南藉武氏姓女大生，因違反居家檢疫規定外出買菜被罰20萬，分期繳納3萬元後仍欠17萬元，武氏滯台11個月向書記官求助，在行政執行署新北分署書記官及主任執行官黃有文協助下，找到有善心人士願意替她擔保並出錢讓她搭機返國，新北分署亦同意她回國後分期繳款，並解除限制出境處分，武氏將於本月28日搭機回國。

    現年20歲的武氏，因喜愛台劇「夜市人生、戲說台灣及神機妙算劉伯溫」等，於2019年來台念大學，期間曾放假回國，去年3月再次入境，但在期限前幾個小時，因為跟朋友外出買菜，被罰20萬元。

    武氏選擇向衛生局申請分20期繳款，但只繳納1期；新北分署接手後通知武氏繳納，武氏在母親及導師協助下，在去年9月及10月各繳一期後又中斷，書記官洽詢其導師，才知道她已在9月自辦退學。

    武氏向書記官表示，退學後本已購妥機票準備回越南，但越南疫情嚴重，管制入境，歸國無門，另因每月生活費及房租均靠家人接濟，其家境不優，家人無法代繳剩餘的17萬元罰鍰。

    今年8月間，武氏因接獲越南駐台北經濟文化辦事處簡訊通知，得知越南航空將於今年8月28日準備專機載越南藉人士返國，但須在8月23日中午前訂妥機票，否則視為棄權。

    武氏因此發電子郵件求助書記官：「抱歉打擾，但請幫幫我，我和我的家人無法支付罰款，因為我的家人目前正面臨著非常困難的時期，而且越南的 COVID-19疫情非常嚴重，我的家人無法支付我的費用…請幫我回家，我生病了不敢去看醫生，因為費用很貴，而且我沒有錢支付」、「我知道我犯了錯誤，我承認並接受我自己犯下的錯誤…請讓我在返回越南後分期付款…我奶奶病得很重」等語。

    新北分署人員查證，武氏之父8年前因車禍意外死亡，母親在越南獨力經營米店兼售咖啡，因受疫情影響，生意慘淡，祖母臥病住院中，2位胞兄，均在叔叔經營的包裝公司擔任司機，月薪均僅1萬餘元，其中1位已婚，育有1子1女，其叔叔公司亦受疫情影響，收入銳減，因此均無法提供協助。

    據了解，武氏原在餐廳洗碗打工，月入2萬餘元，尚足以支應學費及生活費，但去年3月回越南後，因老闆另聘新人，因此失去打工機會，隨後因本件罰鍰花盡儲蓄，選擇自辦退學，滯台11個月期間，單靠母親每月匯款4800元過日，支付房租後難以溫飽，自稱吃麵條比吃米飯多，她因而向友人借款度日，已積欠8萬餘元，近期其母受疫情影響，無法再供應其生活費。

    在書記官及主任執行官黃有文奔走協助下，有2名善心人士出面，一人願意替她的分期付款作擔保，並捐助她購買返回越南機票14000元，另一人則替她支付越南國內線機票1000元，並供她繳納逾期居留罰鍰4000元及回國後檢疫費用5000元；武氏則感謝善心人士：「我會努力還清政府的債務，並會再次努力學習。」

    此外，書記官並致贈武氏2000元紅包，黃有文亦贈給2盒台灣製防疫口罩，新北分署分署長楊秀琴則代表分署內的「愛心社」捐贈武氏2000元紅包，並叮囑武氏，將來分期如有困難，要與書記官聯絡，尋商解決，不可放任不理。

    新北分署考量武氏生活困境，基於人道考量，同意武氏無需先行繳納第1期分期款項，將近17萬元罰鍰則分24期，每期繳納7000元，在她回國工作繳納，武氏於今日上午在新北分署簽妥分期繳納筆錄，由善心人士簽署擔保書擔保後，解除其出境、出海限制，預計在28日下午搭機回國。

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