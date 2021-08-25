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    暴力亂入台中「東協廣場」管委會改選 15名黑幫份子到案聲押

    警方逮捕黃嫌。（記者許國楨翻攝）

    警方逮捕黃嫌。（記者許國楨翻攝）

    2021/08/25 11:50

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市知名東協廣場管委會本月13日改選，惡徒闖入鬧場打傷總幹事，出席的市府女官員也嚇到說不出話，警方案發後立即報請檢方指揮組成專案小組，24日將提報治平對象的黃姓主嫌等15名黑幫份子檢肅到案，查出黃嫌等人覬覦該廣場經營權才強行暴力介入，目前聲押裁定中。

    台中市東協廣場原名第一廣場，「第一廣場（未更名）管理委員會」財務原本赤字負債，近年努力振興轉虧為盈，卻分成兩派各自主張，據傳是此次暴力事件的幕後原因，根據監視器畫面拍下當天的施暴過程，這群惡煞闖入改選會現場二話不說，就對68歲胡姓總幹事拳打腳踢，持椅子砸頭，總幹事抱頭蜷曲地上，惡徒還用腳猛踹。

    案發後警方立即成立專案小組並報請台中地檢署檢察官林俊杰指揮，查出有幫派背景的45歲黃姓男子為首涉嫌，因覬覦該廣場經營權才強行暴力介入，24日兵分多路將黃嫌及14名共犯檢肅到案，並當場查扣球棒及甩棍各2枝、本票2張、委託書4張、筆記型電腦1台、手機8支等贓證物。

    經查黃嫌等人除涉及該起案件外也涉嫌暴力討債，去年8月間，一名住在苗栗於夜市擺攤的被害人，黃螊等人假意提供其工作機會，再以辦事不力致生損失，設局迫簽面額5百多萬本票，再強行押至台中以暴力威逼償還債務，陸續強索現金1百多萬元。

    另今年4月間，原為該集團的許姓被害人，經黃嫌委託催討債務未果，黃嫌以蒙受損失為由強逼簽立1千多萬本票及借據，並毆打成傷，行徑囂張；黃嫌在警訊中辯稱，因先前到東協廣場喝酒與胡姓總幹事發生糾紛，當天才會率眾前往討公道，但檢警對其說詞不採信，訊後全案依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇取財及傷害等罪嫌送辦。

    而到任一個多月的市警局長蔡蒼柏，今天上午主持破案記者會強調，針對黑道幫派一定要「斬草除根」，絕不容許在台中鬧事，警方將秉持「除惡務盡、溯源刨根」原則，持續「一波一波掃、一個一個抓」，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法。

    警方將黃嫌等15人送辦。（記者許國楨翻攝）

    警方將黃嫌等15人送辦。（記者許國楨翻攝）

    警方起出棍棒、本票等證物。（記者許國楨攝）

    警方起出棍棒、本票等證物。（記者許國楨攝）

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