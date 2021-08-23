里長座車被偷裝定位器批選舉惡招 大雅分局︰採證追查

大雅區上雅里長張睿倉座車的左後輪胎鋼板處，發現遭黏貼疑似定位器的黑色小盒子。（張睿倉提供）

2021/08/23 21:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區上雅里里長張睿倉，今天下午到車廠保養車子時，意外發現座車疑似被偷裝定位器，隨即到大雅分局大雅派出所報案，張睿倉表示，車子是在其太太名下，因家裡沒有停車位，車子常停在外面路邊，懷疑被偷裝定位器是選舉惡招「太離譜」；大雅分局表示，已通知鑑識組採證追查。

張睿倉是大雅區上雅里里長，這屆曾代表民眾黨參選立委，結果拉下無黨派的洪慈庸，由上屆落選的國民黨楊瓊瓔當選，他並有意參選明年的市議員選舉。

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張睿倉表示，車子是在太太名下，但平常主要是他在駕駛，今天下午他開車到車廠保養，不料，竟接到車廠老闆電話告知，在其小客車左後輪胎鋼板處發現遭黏貼疑似定位器的黑色小盒子。

張睿倉懷疑是選舉不當手段，隨即到大雅派出所報案，希望警方揪出幕後黑手，遏止這種選舉歪風，他說，距離選舉還一年多，真的很離譜。

由於車廠表示，該定位器疑似才裝上沒多久，張睿倉盼警方能調閱路口監視器等追查出究竟是誰在其車子偷裝定位器；警方則表示，因張的車子沒有固定停放的地點，監視器畫面難以調閱，目前已通知鑑識小組採證，將透過相關跡證追查。

大雅區上雅里長張睿倉座車發現疑似定位器的黑色小盒子。（張睿倉提供）

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